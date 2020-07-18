Doktor Civanım konusu ve oyuncuları izleyenler tarafından araştırılıyor. Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal'in yaşadıklarını konu alan yapım izleyenlerine nostalji dolu bir akşam yaşatacak. Peki, Doktor Civanım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Doktor Civanım kaç yılında çekildi? İşte merak edilenler…
DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU (İlk gösterim tarihi: 1982)
Nahiyenin para babalari Ihsan ve Rusen Aga'nin aralarindaki rekabet giderek düsmanliga dönüsür. Rekabet yüzünden iflasa sürüklenen ikili baris yaparak ortaklik kurarlar ve servetlerine servet katarlar. Çocuklari Sümbül ve Gafur'a da söz keserler.
DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal - Kemal
Ali Şen - Rusen Aga
İhsan Yüce - İhsan Ağa
Bahar Öztan - Sümbül
Ayşen Gruda - Şadiye
Yadigar Ejder - Gaffur
Sırrı Elitaş - Yaşar
Muadelet Tibet - Huriye ana
Nermin Denizci - Asiye
Ahmet Açan - Yunus amca
Osman Çağlar - Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu - Kasabalı
Arap Celal - Davulcu
Ali Demirel - Murat Ateş
Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe