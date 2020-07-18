Doktor Civanım konusu ve oyuncuları izleyenler tarafından araştırılıyor. Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal'in yaşadıklarını konu alan yapım izleyenlerine nostalji dolu bir akşam yaşatacak. Peki, Doktor Civanım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Doktor Civanım kaç yılında çekildi? İşte merak edilenler…

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU (İlk gösterim tarihi: 1982)

Nahiyenin para babalari Ihsan ve Rusen Aga'nin aralarindaki rekabet giderek düsmanliga dönüsür. Rekabet yüzünden iflasa sürüklenen ikili baris yaparak ortaklik kurarlar ve servetlerine servet katarlar. Çocuklari Sümbül ve Gafur'a da söz keserler.



DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kemal

Ali Şen - Rusen Aga

İhsan Yüce - İhsan Ağa

Bahar Öztan - Sümbül

Ayşen Gruda - Şadiye

Yadigar Ejder - Gaffur

Sırrı Elitaş - Yaşar

Muadelet Tibet - Huriye ana

Nermin Denizci - Asiye

Ahmet Açan - Yunus amca

Osman Çağlar - Kasaba tellalı

Ahmet Turgutlu - Kasabalı

Arap Celal - Davulcu

Ali Demirel - Murat Ateş

Ali Demir - Kasabalı

Hikmet Gül - Ayşe