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puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ’da yeni hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada birbirinden iddialı yarışmacılar en yüksek puanı almak için çabalıyor. Jüri üyelerinden yüksek puanı almak için yarışan yarışmacılar arasından bir kişi gün birincisi oluyor. Günün konseptinde yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya bir rekabetin içerisine girerken haftanın puan durumu ve güm birincisi netlik kazanıyor. Buna göre; 20 Temmuz açıklandı mı? Bugün kim oldu?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:46 ABONE OL
Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Ekranların en iddialı moda yarışması bugün belli oluyor. Günün konseptiyle haftanın en yüksek puanını alarak gün birincisi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı moda alanında kendini ifade etmek için kıyasıya rekabet ediyor. Bu hafta da oldukça renkli anların yaşanacağı Doya Doya Moda yarışmasında eğlenceli dakikalar ekran başında izleyenleri bekliyor. Peki açıklandı mı? 20 Temmuz 2020 kim oldu?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Doya Moda yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken puan durumu ve gün birincisi merakla bekleniyor. Haftanın ilk gününde '' Doya birincisi açıklandı mı?'' sorusu jürinin değerlendirmesine göre yanıt buluyor.

İşte Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi…

Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NASIL? 20 TEMMUZ

puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Hafta içi her gün TV8 de yayınlanmaya devam eden Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bölümünde bir yarışmacı en düşük puanları alması nedeni ile yarışmaya veda ediyor. Bugün yeni bir yarışmacı katıldı.

20 TEMMUZ 2020 DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NE OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın ilk günü yarışmacılar "Çiçek Desen Şıklığı" üzerine yarışacak. Günün en iyi konseptini hazırlayan yarışmacı günün en iyi puanını alacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doya Doya Moda İmani Dolar 74 puanla birinci oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Aylin ve Aslı eleme potasına giren isimler oldu. 50 puan ile Aslı Adıyaman elendi.

Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
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Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
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