Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Ekranların en iddialı moda yarışması Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi bugün belli oluyor. Günün konseptiyle haftanın en yüksek puanını alarak gün birincisi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı moda alanında kendini ifade etmek için kıyasıya rekabet ediyor. Bu hafta da oldukça renkli anların yaşanacağı Doya Doya Moda yarışmasında eğlenceli dakikalar ekran başında izleyenleri bekliyor. Peki Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz 2020 Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Doya Moda yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken puan durumu ve gün birincisi merakla bekleniyor. Haftanın ilk gününde '' Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?'' sorusu jürinin değerlendirmesine göre yanıt buluyor.

İşte Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi…