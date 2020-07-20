Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Ekranların en iddialı moda yarışması Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi bugün belli oluyor. Günün konseptiyle haftanın en yüksek puanını alarak gün birincisi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı moda alanında kendini ifade etmek için kıyasıya rekabet ediyor. Bu hafta da oldukça renkli anların yaşanacağı Doya Doya Moda yarışmasında eğlenceli dakikalar ekran başında izleyenleri bekliyor. Peki Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? 20 Temmuz 2020 Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Doya Doya Doya Moda yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken puan durumu ve gün birincisi merakla bekleniyor. Haftanın ilk gününde '' Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?'' sorusu jürinin değerlendirmesine göre yanıt buluyor.
İşte Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi…
Doya Doya Moda puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Hafta içi her gün TV8 de yayınlanmaya devam eden Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bölümünde bir yarışmacı en düşük puanları alması nedeni ile yarışmaya veda ediyor. Bugün yeni bir yarışmacı katıldı.
Doya Doya Moda'da haftanın ilk günü yarışmacılar "Çiçek Desen Şıklığı" üzerine yarışacak. Günün en iyi konseptini hazırlayan yarışmacı günün en iyi puanını alacak.
Doya Doya Moda İmani Dolar 74 puanla birinci oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Aylin ve Aslı eleme potasına giren isimler oldu. 50 puan ile Aslı Adıyaman elendi.