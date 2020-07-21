Hangi bilgi yanlıştır? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi bilgi yanlıştır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi bilgi yanlıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangi bilgi yanlıştır?

Tüyleri zehirli kuş vardır

Uzaya dinozor fosili çıkartılmıştır

Denizanaları planktondur

Tilkiler ağaca tırmanamaz