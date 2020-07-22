Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi Şehriban Emirli kimdir, kaç yaşında? Şehriban Emirli ne iş yapıyor, Mehmet Aslantuğ olayı nedir?

'un eski sevgilisi kimdir, kaç yaşında? Şehriban Emirli ne iş yapıyor, Mehmet Aslantuğ olayı nedir?

Ünlü oyuncu 'un 33 yıl önce beraberlik yaşadığı , iddiasına göre; ünlü oyuncudan iki kez hamile kaldığını ve kürtaj olmak zorunda kaldığını iddia etmesi magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Ortaya attığı bu iddialarla beraber ise kendisi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Şehriban Emirli kimdir? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ olayı nedir, "zorla kürtaj" iddiası doğru mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:00 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:03 ABONE OL
Şehriban Emirli kimdir? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ olayı nedir, “zorla kürtaj” iddiası doğru mu?

'nin geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddiası sonrası tüm magazin camiası şaşkına döndü. İddiasına göre; bundan 33 yıl önce beraber olduğu Mehmet Aslantuğ'dan iki kez hamile kaldığını ancak ünlü oyuncunun ısrarlarını nedeniyle kürtaj olduğunu anlattı. Peki, Şehriban Emirli kimdir? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ olayı nedir, "zorla kürtaj" iddiası doğru mu?

MEHMET ASLANTUĞ İDDİALARI İLE GÜNDEME GELEN ŞEHRİBAN EMİRLİ KİMDİR?

Arzum Onan ile 24 senelik evli olan Mehmet Aslantuğ'a eski sevgili şoku magazin camiasını derinden sarstı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şehriban Emirli şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrasında ise medya takipçileri detayları araştırmaya başladı…

Şehriban Emirli kimdir? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ olayı nedir, “zorla kürtaj” iddiası doğru mu?

ŞEHRİBAN EMİRLİ KİMDİR?

Aslantuğ ile 33 yıl önce birlikte olduklarını ileri süren isimli kadın hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmuyor.

Ancak Şehriban Emirli'nin 51 yaşında olduğu biliniyor. Çünkü Aslantuğ ile 33 yıl önce 18 yaşındayken birlikte olduğunu ileri sürmüştü.

Emirli'nin anlattığına göre 1985 yılında ile film setinde tanıştılar.

Şehriban Emirli kimdir? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ olayı nedir, “zorla kürtaj” iddiası doğru mu?

MEHMET ASLANTUĞ VE ŞEHRİBAN EMİRLİ OLAYI NEDİR?

İnfilak, Balta, Ay Işığı Operasyonu, Ninja Gece Savaşçısı ve Kızımın Kanı gibi Türk filmlerinde oynayan , 18 yaşındayken tanıştığı 'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi Şehriban Emirli kimdir, kaç yaşında? Şehriban Emirli ne iş yapıyor, Mehmet Aslantuğ olayı nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA