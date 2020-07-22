Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi Şehriban Emirli kimdir, kaç yaşında? Şehriban Emirli ne iş yapıyor, Mehmet Aslantuğ olayı nedir?

Şehriban Emirli'nin geçtiğimiz günlerde ortaya attığı Mehmet Aslantuğ iddiası sonrası tüm magazin camiası şaşkına döndü. İddiasına göre; bundan 33 yıl önce beraber olduğu Mehmet Aslantuğ'dan iki kez hamile kaldığını ancak ünlü oyuncunun ısrarlarını nedeniyle kürtaj olduğunu anlattı. Peki, Şehriban Emirli kimdir? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ olayı nedir, "zorla kürtaj" iddiası doğru mu?

MEHMET ASLANTUĞ İDDİALARI İLE GÜNDEME GELEN ŞEHRİBAN EMİRLİ KİMDİR?

Arzum Onan ile 24 senelik evli olan Mehmet Aslantuğ'a eski sevgili şoku magazin camiasını derinden sarstı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şehriban Emirli şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrasında ise medya takipçileri detayları araştırmaya başladı…