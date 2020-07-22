Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi Şehriban Emirli kimdir, kaç yaşında? Şehriban Emirli ne iş yapıyor, Mehmet Aslantuğ olayı nedir?

Şehriban Emirli'nin geçtiğimiz günlerde ortaya attığı Mehmet Aslantuğ iddiası sonrası tüm magazin camiası şaşkına döndü. İddiasına göre; bundan 33 yıl önce beraber olduğu Mehmet Aslantuğ'dan iki kez hamile kaldığını ancak ünlü oyuncunun ısrarlarını nedeniyle kürtaj olduğunu anlattı. Peki, Şehriban Emirli kimdir? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ olayı nedir, "zorla kürtaj" iddiası doğru mu?
Arzum Onan ile 24 senelik evli olan Mehmet Aslantuğ'a eski sevgili şoku magazin camiasını derinden sarstı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şehriban Emirli şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrasında ise medya takipçileri detayları araştırmaya başladı…
Aslantuğ ile 33 yıl önce birlikte olduklarını ileri süren Şehriban Emirli isimli kadın hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmuyor.
Ancak Şehriban Emirli'nin 51 yaşında olduğu biliniyor. Çünkü Aslantuğ ile 33 yıl önce 18 yaşındayken birlikte olduğunu ileri sürmüştü.
Emirli'nin anlattığına göre 1985 yılında Mehmet Aslantuğ ile film setinde tanıştılar.
MEHMET ASLANTUĞ VE ŞEHRİBAN EMİRLİ OLAYI NEDİR?
İnfilak, Balta, Ay Işığı Operasyonu, Ninja Gece Savaşçısı ve Kızımın Kanı gibi Türk filmlerinde oynayan Şehriban Emirli, 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü