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'dan canlı yayında açıklamalar | bombayı patlattı! ...

haberleri...Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri de oldu. Futbolcu olan ve kariyerine Survivor'dan sonra nasıl devam edeceği hakkında pek çok haber çıkan isim Instagram canlı yayınında bir takipçisinin "Futbola geri dönecek misin?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem oldu. Öte yandan 'nın ligi ekiplerinden 'ı satın aldığı ve 'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Survivor Sercan bu durum üzerine canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:19 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:19 ABONE OL
Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...

Hem performansı hem de ada hayatı ile Survivor 2020 yarışmasının öne çıkan isimlerinden , Instagram canlı yayınında açıklamalarında bulundu. Futbola geri dönüp dönmeyeceği merak edilen isim ile de konuştuğunu açıklarken konu ile ilgili tarih de verdi. İşte 'dan açıklamalar...

SERCAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Sercan Yıldırım, Survivor yarışması sonrası Instagram canlı yayınından son dakika açıklamalarda bulundu. Özellikle futbola geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken Acun Ilıcalı ile de konuştuğunu ve bu durumun haftaya sonuçlanacağını umduğunu da dile getirdi.

İşte Survivor Sercan'ın açıklamaları...

Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...

ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Survivor 2020'de sergilediği performansla adından söz ettiren , Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FUTBOLA DÖNECEK Mİ?

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla sohbet gerçekleştiren Sercan Yıldırım, futbola geri dönüş sinyali verdi ve o tarihi işaret etti.

ACUN ILICALI TAKIM SATIN ALMIŞTI

Ünlü televizyoncu ve Survivor'ın yapımcısı 'nın ligi ekiplerinden 'ı satın almasının ardından Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...

TRANSFER SİNYALİ VERMİŞTİ

, 'ın transferi konusunda, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta." demişti.

SERCAN YILDIRIM'A ÖVGÜLER

Ilıcalı ayrıca, "Mesela 'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene... Topu alıp gidiyor. seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER SERCAN YILDIRIM'DAYDI

Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından gözler Sercan Yıldırım'a çevrilmiş ve futbola geri dönüp dönmeyeceği konusu merak edilmeye başlanmıştı.

Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...

İLK KEZ CEVAP VERDİ

Soru işaretlerinin hedefindeki isim olan , bu söylentilere ilk kez cevap verdi.

YANITI GÜNDEM OLDU

Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında bir takipçisinin 'Futbola geri dönecek misin?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

"DÜĞÜN TELAŞI İÇİNDEYİM"

"Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim."

"STATTA OLACAĞIM"

"Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı play-off maçı var. Bu maça gideceğim, statta olacağım."

"HAFTAYA SONUÇLANIR"

Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum."

Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...
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Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...
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