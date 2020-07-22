Sercan Yıldırım'dan canlı yayında son dakika açıklamalar | Survivor Sercan bombayı patlattı! Acun Ilıcalı...

Hem performansı hem de ada hayatı ile Survivor 2020 yarışmasının öne çıkan isimlerinden Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulundu. Futbola geri dönüp dönmeyeceği merak edilen isim Acun Ilıcalı ile de konuştuğunu açıklarken konu ile ilgili tarih de verdi. İşte Survivor Sercan'dan açıklamalar...

SERCAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Sercan Yıldırım, Survivor yarışması sonrası Instagram canlı yayınından son dakika açıklamalarda bulundu. Özellikle futbola geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken Acun Ilıcalı ile de konuştuğunu ve bu durumun haftaya sonuçlanacağını umduğunu da dile getirdi.

İşte Survivor Sercan'ın açıklamaları...