Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Aşk Tesadüfleri Sever filmi için heyecan dorukta. Belçim Bilgin, Mehmet Günsür gibi isimlerin başrolünde yer aldığı film dram ve romantik türlerini kapsıyor. 2011 yılı yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kimler?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU

Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ OYUNCULARI