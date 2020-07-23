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nedir? kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Aşk Tesadüfleri Sever filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu film 2011 yılı yapımı olup dram ve romantik türlerini barındırıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile vizyona girdiğinde büyük başarı kazanan nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 17:31 ABONE OL
Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Aşk Tesadüfleri Sever filmi için heyecan dorukta. Belçim Bilgin, Mehmet Günsür gibi isimlerin başrolünde yer aldığı film dram ve romantik türlerini kapsıyor. 2011 yılı yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kimler?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU

Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ OYUNCULARI

  • Orijinal adı : Aşk Tesadüfleri Sever
  • Yönetmen : Ömer Faruk Sorak
  • Yapım Yılı : 2011 - Türkiye
  • Türü : Dram, Romantik
  • Oyuncular : Mehmet Günsur, Belçim Bilgin, Altan Erkekli
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Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kimler?
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