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Türkiye düello ne zaman? düello saat kaçta?

Ekranların sevilen yarışması Türkiye düello için geri sayım başladı. Programda yemek konusunda kendilerine güvenen yarışmacılar düelloda kozlarını paylaşacak. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada yapılacak olan üçlü düellolar için çalışmalar sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında düello heyecanı izleyiciye yansıdı. Peki düello ne zaman? saat kaçta?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:43 ABONE OL
MasterChef Türkiye düello ne zaman? MasterChef Türkiye düello saat kaçta?

MasterChef Türkiye 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ise düello heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar şeflerin belirledikleri menülerle en kısa sürede tabaklarını hazırlayacak. Jüri üyeleri, üçlü düellonun ardından en iyi yemek yapanları belirleyecek. Yılın ilk düellosu için heyecan zirvede yaşanıyor. Peki MasterChef Türkiye düello ne zaman? MasterChef Türkiye düello saat kaçta?

MASTERCHEF TÜRKİYE DÜELLO NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye 23 Temmuz 2020 Perşembe akşamı 7. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam ekrana gelecek olan yarışmada düello heyecanı fragmanda yer aldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8'de yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacı seçmelerine devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde yine eğlenceli anlar yaşandı.Yarışmacı adaylarından Emel Günoğlu, yaptığı iki yemek ve yanında getirdiği şerbetle dikkat çekti.

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MasterChef Türkiye düello ne zaman? MasterChef Türkiye düello saat kaçta?
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