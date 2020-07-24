Ekranların stil yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı puan durumlarına göre belli olacak. Tv8'de hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacı jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Haftanın final bölümünde ise en şık giyinen 42 beden üzeri yarışmacılardan birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre; 24 Temmuz 2020 Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Haftalık puan durumuna göre Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. İşte tüm ayrıntılar…