Ekranların stil yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı puan durumlarına göre belli olacak. Tv8'de hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacı jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Haftanın final bölümünde ise en şık giyinen 42 beden üzeri yarışmacılardan birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre; 24 Temmuz 2020 Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı açıklandı mı?
Doya Doya Moda yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Haftalık puan durumuna göre Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. İşte tüm ayrıntılar…
Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın, en uygun ve şık kıyafetleri seçerek moda alanında kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı toplayan yarışmacı birinci seçilirken, en düşük puanı alan yarışmacı ise elenecek. Birben, Rümeysa, Sabiha, İmani, Rabia, Aylin ve Nur şıklık konusunda kendilerini gösterecek.
Hergün farklı konseptle yarışan 7 yarışmacı bugün de yüksek puan alabilmek için yine kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 23 Temmuz günün birincisi 13 puan ile Birben oldu.
Birben: 13
Rümeysa: 4
Sabiha: 5
İmani: 12
Rabia: 5
Aylin: 4
Nur: 12
Doya Doya Moda 24 Temmuz'da eleme heyecanı yaşanacak. Haftanın final bölümünde yarışmaya veda eden isim belli olacak.