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kim elendi, kim birinci oldu? 24 Temmuz ve elenen yarışmacı

Tv8 ekranlarının hız kesmeden devam eden yarışması elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Hafta içi her gün en güzel kıyafetleri giyerek jüriden tam puan almak isteyen 7 kadın yarışmacı büyük ödül için yarışıyor. Finale adım adım yaklaşırken elenen isim en düşük puanı alarak yarışmaya veda etmiş olacak. Haftanın final bölümünde Birben, Rümeysa, Sabiha, İmani, Rabia, Aylin ve Nur şıklık konusunda kendilerini gösterecek. Peki , kim birinci oldu? 24 Temmuz ve elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:34 ABONE OL
Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı

Ekranların stil yarışması elenen ve birinci olan yarışmacısı puan durumlarına göre belli olacak. Tv8'de hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacı jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Haftanın final bölümünde ise en şık giyinen 42 beden üzeri yarışmacılardan birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre; 24 Temmuz 2020 , kim birinci oldu? 24 Temmuz ve elenen yarışmacı açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Haftalık puan durumuna göre Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. İşte tüm ayrıntılar…

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı

24 TEMMUZ DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

elenen ve birinci olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA BUGÜN NELER OLUYOR?

Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın, en uygun ve şık kıyafetleri seçerek moda alanında kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı toplayan yarışmacı birinci seçilirken, en düşük puanı alan yarışmacı ise elenecek. Birben, Rümeysa, Sabiha, İmani, Rabia, Aylin ve Nur şıklık konusunda kendilerini gösterecek.

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hergün farklı konseptle yarışan 7 yarışmacı bugün de yüksek puan alabilmek için yine kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. 23 Temmuz günün birincisi 13 puan ile Birben oldu.

23 TEMMUZ PUAN TABLOSU

Birben: 13

Rümeysa: 4

Sabiha: 5

İmani: 12

Rabia: 5

Aylin: 4

Nur: 12

Doya Doya Moda 24 Temmuz'da eleme heyecanı yaşanacak. Haftanın final bölümünde yarışmaya veda eden isim belli olacak.

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Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı
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