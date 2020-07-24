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4 filmi konusu nedir? filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan 4 filmi için geri sayım başladı. 2014 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Komedi türünde olan filmin ilk üç serisi de kısa sürede büyük başarı elde etmiş ve gişe rekorları kırmıştı. Peki; filmi konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:44 ABONE OL
Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Recep İvedik 4 filmi için heyecan dorukta. Komedi türünde olan film seri halinde olup Recep karakterinin hikayelerini anlatıyor. Her film bölümde ayrı hikayelerin ele alındığı filmin yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar oturuyor. Peki; Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle -Kahve ahalisinden para toplamak, bankadan ihtiyaç kredisi çekmeye çalışmak, böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak gibi- arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep'i maldivlerde zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI

  • Yönetmen : Togan Gökbakar
  • Yapım Yılı : 2014
  • Türü : Komedi
  • Oyuncular : Şahan Gökbakar, Ali İhsan Varol, İrfan Kangı, Cem Korkmaz, Barış Bulut, Ece İncebay, Ekrem Aral, Aziz Karakaya, Berna Üçkaleler, Serkan Sağdıç, Caner Tanrıverdi, Gülşah Yanaş ve Halil İbrahim Yılmaz

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