Mumya Geri Dönüyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Mumya Geri Dönüyor filmi oyuncu kadrosu ve konusu!

Macera ve fantastik türlerini bir araya derleyen Mumya Geri Dönüyor filmi 2001 yılında ilk gösterime girerken oldukça beğenilmişti. Efsane yapımın başrollerinde ise Brendan Fraser, Rachel Weisz, Dwayne Johnson isimli ünlü aktörler bulunuyor. Peki, Mumya Geri Dönüyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Mumya Geri Dönüyor hakkında merak edilenler!

MUMYA GERİ DÖNÜYOR KONUSU NEDİR?

Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor.

Yıl 1935. Mumya'nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O'Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep'in mumyalanmış bedeni Londra'da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep'inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O'Connell'ların elindedir...



MUMYA GERİ DÖNÜYOR OYUNCULARI KİMLER?

Brendan Fraser, Rachel Weisz, Dwayne Johnson

Stephen Sommers Mumya'da başarılı olan aynı kadroyu daha da sofistike bir devam filmi için geri toplamış ve hareketperver seyirciyi tam kalbinden vurmuş. Pankreas güreşçisi The Rock'a dikkat.