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kimdir? ile görüntülenen , ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu ile , Çeşme’de objektiflere yakalandı. Bir Zamanlar Çukruova’nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek’in ’ın oğluyla aşk yaşadığı iddia edilmesi magazin gündeminde yer edindi. Ünlü oyuncunun hayranları konuya yönelik detayları araştırırken Gurur Aydoğan hayatı, yaşı, işi gibi bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki Hilal Altınbilek ile görüntülenen , kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:16 ABONE OL
Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Gurur Aydoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Bir Zamanlar Çukurova'nın ünlü oyuncusu yeni sevgilisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu gözlerden uzakta yaşadığı aşkıyla Çeşme'de görüntülendi. Ünlü oyuncunun hayranları ise Gurur Aydoğan hayatı, yaşı, işi gibi bilgileri araştırmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım alanında başlayan Aydoğan hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki ? Hilal Altınbilek ile görüntülenen , ne iş yapıyor?

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağdır. Gurur Aydoğan'ın dizileri arasında Not Defteri, Sen Benimsin, Kanıt : Ateş Üstünde yer alıyor.

İşte hakkında merak edilenler…

Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Gurur Aydoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

'ın oğlu , 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağdır.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu'ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi'nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Not Defteri

Sen Benimsin

Kanıt : Ateş Üstünde

Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Gurur Aydoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan , oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

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Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Gurur Aydoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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