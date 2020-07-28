Bir Zamanlar Çukurova'nın ünlü oyuncusu Hilal Altınbilek yeni sevgilisi Gurur Aydoğan ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu gözlerden uzakta yaşadığı aşkıyla Çeşme'de görüntülendi. Ünlü oyuncunun hayranları ise Gurur Aydoğan hayatı, yaşı, işi gibi bilgileri araştırmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım alanında başlayan Aydoğan hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Gurur Aydoğan kimdir? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Gurur Aydoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağdır. Gurur Aydoğan'ın dizileri arasında Not Defteri, Sen Benimsin, Kanıt : Ateş Üstünde yer alıyor.
İşte hakkında merak edilenler…
Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağdır.
Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu'ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi'nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.
Not Defteri
Sen Benimsin
Kanıt : Ateş Üstünde
1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.
2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.