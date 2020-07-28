Bu akşam Atv ekranlarına gelecek olan Kıyamet filmi vatandaşların gündemine geliyor. Aksiyon türündeki filmi henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler bu akşam televizyon ekranlarında efsane yapımla buluşuyor. Peki, Kıyamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıyamet filmi oyuncu kadrosu ve merak edilenler…

KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

2020 yılında dünyanın en büyük robot şirketi olan VA Industries'in CEO'su Elias van Dorne, tüm savaşları sona erdirebilecek süper bilgisayarlarından biri olan, en güçlü icadı Kronos'u tanıtır. Kronos çevrimiçi olur ve insanoğlunun dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu tespit eder. Dünyayı insan "virüsünden" temizlemek için büyük çaplı bir robot saldırısı başlatır. 97 yıl aradan sonra robot ordusunun hâkimiyetinde bir avuç insan canlı kalır. Genç oğlan Andrew ve genç kız Calia, insanlığın robot zulmünden olmadığı söylenen yeni bir dünyaya ulaşmak için olası bir ittifak oluşturur. Ancak böyle bir dünya gerçekten var mıdır? Ve bunu öğrenecek kadar uzun süre hayatta kalabilecekler midir?

KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI!

Julian Schaffner, John Cusack, Carmen Argenziano, Eileen Grubba

