MasterChef Çağla Levent kimdir? Çağla Levent kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye 2020'de, üçlü düello heyecanı devam ediyor. Meze yaparak geçimini sağlayan ve yaptığı mezeleri online ortamda satışa sunan Çağla Levent, yarışmanın iddialı isimlerinden bir tanesi. Üç kedisi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Levent, eleme turu ve üçlü düelloda şeflerin beğenisini kazandı. Peki, 2020 MasterChef Çağla Levent kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte yarışmacının hayatı...

ÇAĞLA LEVENT KİMDİR?

Masterchef 2020'nin 19 Temmuz tarihli bölümünün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Levent, 31 yaşında. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. El lezzetine güvenen Çağla Güven, meze yaparak geçimini sağlıyor ve satışını online sistem üzerinden yapıyor.



Anne ve babası beş yaşındayken ayrılan Çağla Levent, kardeşlerini kendisi büyütmüş ve bu süreçte yemek yapmayı öğretmiş. Babasının öldürüldüğü gün MasterChef'e katıldığını gözyaşlarıyla anlatan Levent, babasını öldüğü zaman başarılı bir öğrenci olduğunu ve kros takımı kaptanlığı yaptığını ancak yaşananları kaldıramayıp lise sonda okulu bıraktığını belirtti. Genç yaşta evlenen ve erken yaşta anne olan Çağla Levent, evliliği yürümediği için boşandığını ve ayaklarının üzerinde tek başına durmak zorunda kaldığını söyledi.

