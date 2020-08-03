Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Gülşah Suna kimdir?

TV 8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışması yarışmacıları ile birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmada final turuna kalan isimlerden bir tanesi olan Gülşah Suna ismi araştırılmaya başlandı. Üniversitede at antrenörlüğü eğitimi alan MasterChef final turundaki Gülşah Suna kimdir? Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Mutfakta hünerlerini sergileyecek Gülşah Suna 27 yaşında. 10 Ekim 1992 Üsküdar doğumlu. Lisede çocuk gelişimi özel eğitim okudu. Üniversitede de at antrenörlüğü eğitimi aldı. Asıl mesleği hipodromlara at yetiştirmek. Ayrıca havacılık üzerine özel bi şirkette çalışıyor. 3 yaşından beri yemek yaptığını söylüyor. Yemek yapmak ve yaptığı yemekleri insanların beğenmesi aldığım en büyük hazları arasında. Özgürlüğüne düşkün ve tüm gücümü yalnızlığımdan alıyor.

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