Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Gülşah Suna kimdir?

kaç yaşında ve nereli? final turundaki ?

Ekranların sevilen yarışma programı final turundaki yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Bu yarışmacılardan bir tanesi de olmaktadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olmakla birlikte kazanabilmek adına en lezzetli yemekleri jüri üyelerine sunmak yarışmacıların tek görevi oluyor. Peki; MasterChef final turundaki ? Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 12:19 Son Güncelleme: 3.8.2020 12:19 ABONE OL
Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Gülşah Suna kimdir?

TV 8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışması yarışmacıları ile birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmada final turuna kalan isimlerden bir tanesi olan Gülşah Suna ismi araştırılmaya başlandı. Üniversitede at antrenörlüğü eğitimi alan MasterChef final turundaki Gülşah Suna kimdir? Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Mutfakta hünerlerini sergileyecek Gülşah Suna 27 yaşında. 10 Ekim 1992 Üsküdar doğumlu. Lisede çocuk gelişimi özel eğitim okudu. Üniversitede de at antrenörlüğü eğitimi aldı. Asıl mesleği hipodromlara at yetiştirmek. Ayrıca havacılık üzerine özel bi şirkette çalışıyor. 3 yaşından beri yemek yaptığını söylüyor. Yemek yapmak ve yaptığı yemekleri insanların beğenmesi aldığım en büyük hazları arasında. Özgürlüğüne düşkün ve tüm gücümü yalnızlığımdan alıyor.

Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Sefa Okyay Kılıç kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Arem Yüce kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Furkan Yalçın kimdir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Gülşah Suna kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Gülşah Suna kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA