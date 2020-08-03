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yarışmasına 'den katılan kimdir? Emel Günoğlu aslen nereli?

Yaptığı vişneli pazı sarması ile şeflerin ilgisini çeken ve en iyi tabak olarak üst tura yükselen , bu akşam da finale çıkmak için hünerlerini sergileyecek. TV 8'de yayınlanan ve büyük ilgi gören yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından ? Emel Günoğlu kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 16:18 ABONE OL
Masterchef Türkiye yarışmasına Düzce'den katılan Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu aslen nereli?

Masterchef Türkiye yarışması bu sene üçüncü sezonuyla ekranlara geliyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden Emel Günoğlu'nun nereli ve kaç yaşında olduğu da izleyenler tarafından merak ediliyor. Bu akşam yarışmacılar varını yoğunu harcayarak son 16 yarışmacı arasında kalıp finale çıkmak için mücadele edecek.

Emel Günoğlu'nun ilk turdaki yarışmasında ilginç sahneler yaşanmıştı. Evden getirdiği şerbeti jüriye ikram eden Emel Günoğlu, ispat etmek için telefonunu almaya gidince jüri üyeleri yemekleri saklamıştı.

Seyahat etmeyi ve müzik dinlemeyi çok seven Emel Günoğlu, yarışmaya Düzce'den katılsa da aslen Artvin'in Hopa ilçesi doğumlu olduğunu ifade ediyor. Günoğlu ayrıca doğa tutkunu olduğunu da belirtti.

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Masterchef Türkiye yarışmasına Düzce'den katılan Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu aslen nereli?
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