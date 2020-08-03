Masterchef Türkiye yarışmasına Düzce'den katılan Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu aslen nereli?

Masterchef Türkiye yarışması bu sene üçüncü sezonuyla ekranlara geliyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden Emel Günoğlu'nun nereli ve kaç yaşında olduğu da izleyenler tarafından merak ediliyor. Bu akşam yarışmacılar varını yoğunu harcayarak son 16 yarışmacı arasında kalıp finale çıkmak için mücadele edecek.

Emel Günoğlu'nun ilk turdaki yarışmasında ilginç sahneler yaşanmıştı. Evden getirdiği şerbeti jüriye ikram eden Emel Günoğlu, ispat etmek için telefonunu almaya gidince jüri üyeleri yemekleri saklamıştı.

Seyahat etmeyi ve müzik dinlemeyi çok seven Emel Günoğlu, yarışmaya Düzce'den katılsa da aslen Artvin'in Hopa ilçesi doğumlu olduğunu ifade ediyor. Günoğlu ayrıca doğa tutkunu olduğunu da belirtti.

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