Masterchef yarışmacılarından Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Davay nereli ve ne iş yapıyor?

Masterchef yarışmacıları izleyenlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İlk on altı kişilik ekibe kalabilmek için mücadele eden yarışmacılardan biri olan Didem Devay da öne çıkan isimler arasında. 26 yaşında olduğu bilinen yarışmacının inşaat mühendisi olduğu da biliniyor. Peki, , Masterchef yarışmacısı Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Devay nereli ve ne iş yapıyor?
Masterchef yarışmacılarından olan Didem Devay dikkat çeken yarışmacılar arasında yerini almaya devam ediyor. Final turuna çıkarak programın yeni sezon kadrosundaki ilk 16 kişiden biri olmak için mücadele eden yarışmacılar izleyenlerin odak noktası haline geliyor…
DİDEM DAVAY HAYATI!
26 yaşındaki masterchef Türkiye yarışmacısı Didem Devay'ın asıl mesleğinin İnşaat mühendisliği olduğu biliniyor. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu ifade etti.
Didem Devay, taze sebzeli levrek sarması hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. İlk turda hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu aldı. Böylece de MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçti.