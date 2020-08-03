Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Masterchef yarışmacılarından Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Davay nereli ve ne iş yapıyor?

Masterchef yarışmacılarından kimdir, kaç yaşında? Davay nereli ve ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar arasında yerini alan izleyenler tarafından merak ediliyor. Yeni sezonda 16 kişilik 2020 kadrosunu oluşturabilmek için elemeler ve düellolar tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef yarışmacısı Didem Devay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Devay hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 3.8.2020 18:30 ABONE OL
Masterchef yarışmacılarından Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Davay nereli ve ne iş yapıyor?

Masterchef yarışmacıları izleyenlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İlk on altı kişilik ekibe kalabilmek için mücadele eden yarışmacılardan biri olan da öne çıkan isimler arasında. 26 yaşında olduğu bilinen yarışmacının inşaat mühendisi olduğu da biliniyor. Peki, , Masterchef yarışmacısı Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Devay nereli ve ne iş yapıyor?

MASTERCHEF DİDEM DEVAY KİMDİR?

Masterchef yarışmacılarından olan Didem Devay dikkat çeken yarışmacılar arasında yerini almaya devam ediyor. Final turuna çıkarak programın yeni sezon kadrosundaki ilk 16 kişiden biri olmak için mücadele eden yarışmacılar izleyenlerin odak noktası haline geliyor…

Masterchef yarışmacılarından Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Davay nereli ve ne iş yapıyor?

DİDEM DAVAY HAYATI!

26 yaşındaki masterchef Türkiye yarışmacısı 'ın asıl mesleğinin İnşaat mühendisliği olduğu biliniyor. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu ifade etti.

Masterchef yarışmacılarından Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Davay nereli ve ne iş yapıyor?

, taze sebzeli levrek sarması hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. İlk turda hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu aldı. Böylece de MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef yarışmacılarından Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Davay nereli ve ne iş yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA