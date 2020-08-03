Masterchef yarışmacılarından Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Davay nereli ve ne iş yapıyor?

Masterchef yarışmacıları izleyenlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İlk on altı kişilik ekibe kalabilmek için mücadele eden yarışmacılardan biri olan Didem Devay da öne çıkan isimler arasında. 26 yaşında olduğu bilinen yarışmacının inşaat mühendisi olduğu da biliniyor. Peki, , Masterchef yarışmacısı Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Masterchef Didem Devay nereli ve ne iş yapıyor?

MASTERCHEF DİDEM DEVAY KİMDİR?

Masterchef yarışmacılarından olan Didem Devay dikkat çeken yarışmacılar arasında yerini almaya devam ediyor. Final turuna çıkarak programın yeni sezon kadrosundaki ilk 16 kişiden biri olmak için mücadele eden yarışmacılar izleyenlerin odak noktası haline geliyor…