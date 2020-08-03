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Masterchefin iddialı yarışmacısı kimdir? 2020 Serhat Doğramacı nereli?

TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmasının dikkat çeken figürleri arasında yer alan kimdir? Serhat Doğramacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden gelen iş teklifini reddederek yarışmaya katıldığını kendisini favori olarak gördüğünü ifade ediyor. Mehmet Şef'in daha önce 'ukelalık yapma' diyerek uyardığı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 2.8.2020 16:50 Son Güncelleme: 3.8.2020 16:03 ABONE OL
Masterchefin iddialı yarışmacısı Serhat Doğramacı kimdir? Masterchef Türkiye 2020 Serhat Doğramacı nereli?

Acun Medya'nın üçüncü sezonuyla ekranlara gelen yarışma programı Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kurban bayramı nedeniyle yayınlanmayan Masterchef Türkiye yarın akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Serhat Doğramacı da finale kalan son 16 yarışmacıdan biri olmak için mücadel edecek.

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş. Ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti. MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

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Masterchefin iddialı yarışmacısı Serhat Doğramacı kimdir? Masterchef Türkiye 2020 Serhat Doğramacı nereli?
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