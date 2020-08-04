Düğün Dernek 2 filmi nerede çekildi? Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler, konusu nedir?

Düğün Dernek 2 filmi bu akşam izleyenlerine kahkaha tufanı yaşatacak. Sevilen yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek. İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışacak. Peki, Düğün Dernek 2 konusu nedir? Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler ve film nerede çekildi? İşte detaylar…

DÜĞÜN DERNEK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır! Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak! İlki 2013'te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek'in devam filmi olan yapımın yönetmenliği yine Selçuk Aydemir'e ait.

DÜĞÜN DERNEK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.