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animasyon filmi konusu ne? Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmini seslendirenler kimler?

Özellikle çocukların sevdiği Rafadan Tayfa ekibi, bu sefer de farklı bir maceranın içerisinde kendilerini buluyor. filmi de, mahallelerindeki evlerin yıkılmasını önlemek için maceraya atılan Rafadan Tayfa ekibinin hikayesini konu ediniyor. Bu noktada, bu animasyon filmini çocuklarına ilk kez izlettirecek olan veliler de 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmi konusu ne?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmi konusu ve seslendirenler...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:30 ABONE OL
Rafadan Tayfa Dehliz Macerası animasyon filmi konusu ne? Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmini seslendirenler kimler?

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası aynı isimli televizyon dizisinden uyarlanan, 2018 çıkışlı bir animasyon filmdir. Türkiye'de sinema salonlarında tüm zamanların en iyi animasyon açılışını yapan film, yaklaşık 1.5 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Rafadan Tayfa ekibinin bir başka macerasını konu edinen film, yine çocukları ekran başına kilitleyecek. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmi konusu ve diğer merak edilen detaylar haberimizde.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI KONUSU

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, mahallelerindeki evlerin yıkılmasını önlemek için maceraya atılan Rafadan Tayfa ekibinin hikayesini konu ediyor. Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlamlığını kontrol etmek için gelince mahallelide büyük bir panik oluşur. Daha ortada bir sonuç yokken herkes evlerinin yıkılma ihtimalini düşünerek korkuya kapılır. Binaların yıkılacağı üzerine bir de söylenti çıkınca mahalleli iyice ayağa kalkar. Mahalle sakinlerinden bir tek Kuşçu Baba sakindir. O, mahallenin tarihi değerinden dolayı kimsenin mahalleye dokunamayacağını düşünür. Fakat, hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın söylediklerine kimse güvenmez. Onu tek ciddiye alan ise Rafadan Tayfa ekibidir. Kuşçu Baba'nın söylediklerini araştırmaya karar verip kütüphaneye gidince anlatılanların doğru olduğunu öğrenir. Yaşadıkları mahallenin altından İstanbul'un en eski dehlizlerinden bir tanesi geçmektedir. Artık onların tek bir amacı vardır; dehlizi bulup mahalleyi yıkımdan kurtarmak.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI SESLENDİREN İSİMLER

İsmail Fidan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filminin senaryosunu Ozan Çivit kaleme alıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Nusret Çetinel, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Şirin Giobbi, Emine Sergen Kazbek gibi isimler yer alıyor.

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Rafadan Tayfa Dehliz Macerası animasyon filmi konusu ne? Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmini seslendirenler kimler?
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