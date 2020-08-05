Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

kimdir? 2020 yarışmacısı , , mesleği ne, evli mi?

Türk televizyonlarının sevilen yarışması 2020’de tüm hızıyla devam ediyor. Yemek yapma mesleği olan ya da yalnızca hobi olarak yemek yapan yarışmacılar bu sezonun en iyisi olmak için kıran kırana mücadele ediyor. Öte yandan Mehmet, Somer ve Danilo şefler tarafından ana kadro 3. Yarışmacısı olarak belirlenen kimdir? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 , ? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 02:58 Son Güncelleme: 6.8.2020 02:58 ABONE OL
Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

Ekranların merakla takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun start almasıyla birlikte Türk ve Dünya mutfağının birbirinden lezzetli tatları yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Somer ve Danilo Şeflerin beğenisine sunuluyor. Yarışmacıların sezon şampiyonu olmak için birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışmada yarışmacılardan Özgül Coşar ana kadro 3. yarışmacısı olarak seçildi. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Özgül Coşar kimdir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 Özgül Coşar kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020: ÖZGÜL COŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?


MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.

Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA