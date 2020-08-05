Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

Ekranların merakla takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun start almasıyla birlikte Türk ve Dünya mutfağının birbirinden lezzetli tatları yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Somer ve Danilo Şeflerin beğenisine sunuluyor. Yarışmacıların sezon şampiyonu olmak için birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışmada yarışmacılardan Özgül Coşar ana kadro 3. yarışmacısı olarak seçildi. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Özgül Coşar kimdir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 Özgül Coşar kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler...



MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.

Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.