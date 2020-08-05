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Survivor hakkında : 'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!

haberleri...Survivor şampiyonu 'ın yakın arkadaşı 'ın vefatı kendisine yarışma boyunca söylenmemiş, ölüm haberi yarışma bitince kendisine söylendiği öğrenilmişti. 10 Haziran 2020 tarihinde vefat eden ismin ardından Can olumsuz eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı. En sert tepki de arkadaşlarında geldi. Ortak arkadaşları , Caner Çalışır'ın mezarı başında 'a eleştirilerde bulunurken bu durum sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:25 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:25 ABONE OL
Survivor Cemal Can hakkında son dakika: Caner Çalışır'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!

Kurban Bayramı dolayısıyla 'ın mezarını ziyaret eden , görüntüleri sosyal medyadan paylaştı ve çeşitli sitemlerde bulundu. Vefasız olmakla suçlayan Cemile Kaya, özellikle Survivor olmak üzere pek çok arkadaşına sitem etti. Bu durum ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte haberinin detayları!

SURVİVOR CEMAL CAN'A TEPKİLER BÜYÜYOR!

Caner Çalışır'ın vefatını yarışma finalinden 3 gün sonra öğrenen Can'a tepkiler giderek büyüyor. Ortak arkadaşları Cemile Kaya, Kurban Bayramı nedeniyle Caner Çalışır'ın mezarına gitmiş ve arkadaşlarını vefasız olmakla suçlamıştı. Bunlardan bir tanesi de Cemal Can Canseven oldu.

İşte son dakika haberinin detayları!

Survivor Cemal Can hakkında son dakika: Caner Çalışır'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!

Survivor 2020 şampiyonu , yarışmanın sona ermesinin ardından hızlı bir şekilde normal hayatına döndü. Ailesiyle zaman geçiren Cemal Can, yakın dostu Danla Bilic ile Çeşme-Bodrum arasında tatil planı yapmayı da es geçmedi. Cemal Can'ın eğlenceli tatil görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra sosyal medya çalkalandı. Sosyal medya kullanıcıları 'ın vefatı konusunda Cemal Can'ın yeterli sağduyu göstermemesi konusunda eleştirdi.

EN SERT TEPKİ ARKADAŞLARINDAN GELDİ

Magazin kulislerinde Cemal Can'ın yakın dostu Caner'in vefatını yarışmanın finalinden 3 gün sonra öğrendiği ve anında mezarına gittiği konuşuluyor. Vefat haberinden sonra Cemal Can'ın büyük bir üzüntü yaşadığı ve 4 gün boyunca evinde çıkmadığı da iddia ediliyor.

Ancak sosyal medyadan gelen olumsuz eleştirilere bir yenisi de Cemal Can ve Caner Çalışır'ın ortak arkadaşları 'dan geldi.

Survivor Cemal Can hakkında son dakika: Caner Çalışır'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!

Kurban Bayramı'nda Caner'in mezarını ziyaret eden bu anları sosyal medya hesabından "Bayramlaştım geldim arkadaşımla. Mekanı, mekanın cennet olsun" notunu ekleyerek paylaştı.

İnternet fenomeni Cemile Kaya paylaştığı fotoğrafa başta olmak üzere tüm arkadaşlarına sitem etti. Kaya, "Kimsesiz değil diyorlar ama kimsesiz gibi bir şeydi. Kimse uğramamış. Vefasız arkadaşların var Caner'im. Allah rahmet eylesin" cümlelerini yazdı.

Survivor Cemal Can hakkında son dakika: Caner Çalışır'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!

Mezarlık ziyaretinde Caner'e 'ı şikayet ettiğini belirten Kaya, "Caner'e şikayete gittim. Cemal Can'ı bile şikayet ettim. Ona yalan konuştuğunu söyledim. 'Seni sevmemiş' dedim. Diğerlerini de şikayet ettim. O da beni dinledi. Bayramlaştık. İsteseydi mezar satın alabilir de. Bir de o beni üzdü her neyse çok üzgünüm moralim bozuk bye" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:MYNET

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Survivor Cemal Can hakkında son dakika: Caner Çalışır'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!
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