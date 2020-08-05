Survivor Cemal Can hakkında son dakika: Caner Çalışır'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!

Kurban Bayramı dolayısıyla Caner Çalışır'ın mezarını ziyaret eden Cemile Kaya, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı ve çeşitli sitemlerde bulundu. Vefasız olmakla suçlayan Cemile Kaya, özellikle Survivor Cemal Can olmak üzere pek çok arkadaşına sitem etti. Bu durum ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte son dakika haberinin detayları!

SURVİVOR CEMAL CAN'A TEPKİLER BÜYÜYOR!

Caner Çalışır'ın vefatını yarışma finalinden 3 gün sonra öğrenen Survivor Cemal Can'a tepkiler giderek büyüyor. Ortak arkadaşları Cemile Kaya, Kurban Bayramı nedeniyle Caner Çalışır'ın mezarına gitmiş ve arkadaşlarını vefasız olmakla suçlamıştı. Bunlardan bir tanesi de Cemal Can Canseven oldu.

İşte son dakika haberinin detayları!