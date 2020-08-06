Çatı Katı Aşk 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu? Ayşe ve Yasemin kovuluyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluşacak. Yayınlandığı ilk günden bugüne belli izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünde yaşananlar damga vurdu. Bu akşam ekrana gelecek olan 5.bölümde ise beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında Ortaklar yüzünden torunlarının git gide yoldan çıktığını düşünen Saadet durumu düzeltmek için çareyi Ayşen ve Demir'e görücü ayarlamakta bulur. Peki Çatı Katı Aşk 5.bölümde neler oluyor? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

ÇATI KATI AŞK 5.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ateş ve Yasemin kovuluyor!

Villada çıkan olayları öğrenen Celal çocukların kendisine yalan söylediğini düşünerek Ateş ve Yasemin'i çatı katından kovar. Yemek sunumunun başarısız olmasının yanında bir de çatı katından kovulan ortaklar için yolun sonu gelmişken yaşanan bir sürprizle olayların tüm seyri değiştir.

Ortaklar yüzünden torunlarının git gide yoldan çıktığını düşünen Saadet durumu düzeltmek için çareyi Ayşen ve Demir'e görücü ayarlamakta bulur. Saadet böylece hem ortaklardan kurtulacak hem de dünya gözüyle torunlarının mürüvvetini görebilecektir.

Ayşen ve Demir'e görücü geleceğini öğrenen Ateş ve Yasemin kıskandıklarını birbirlerine itiraf edemez. İtiraf yerine sözde çatı katını kaybetmemek adına görücüleri bertaraf etmek için harekete geçen ortaklar zorlu rakiplerinin karşısında bir hayli ter dökerken, beklenmedik bir cevap tüm ailede şok etkisi yaratır.

Çatı Katı Aşk 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı Katı Aşk 4. Bölümünde Ateş ve Yasemin, evsiz kalma ihtimali ile karşı karşıya kalıyor!

Yasemin, Has Mantı'm dükkanının kötüye giden durumunu düzeltmek için harekete geçiyor. Ünlü gurmeye ulaşabilmek için diğerleri ile plan yapar. Bu sırada Celal, Yılmaz Ailesinin Ateş ve Yasemin'den uzak durmaları için ültimatom vermiştir. Ayşen ve Demir, kurdukları planı yürütebilmek için ecdekilerden gizlenerek Ateş ve Yasemin'le görüşmeye devam ederler. Bu durum ortaya çıkınca Celal Ateş ve Yasemin'i evden çıkartmak için kolları sıvar.