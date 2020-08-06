Jurassic Park 3 filmi konusu nedir? Jurassic Park 3 filmi oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Jurassic Park 3 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yabancı filmler arasında en çok sevilen yapımlardan biri olan Jurassic Park 3 filmin başrollerinde Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni yer alıyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla bu akşam ekrana gelecek olan yapımın yönetmen koltuğunda Joe Johnston oturuyor. Peki Jurassic Park 3 filmi konusu ne? Jurassic Park 3 filmi oyuncuları kim?

JURASSIC PARK 3 KONUSU NE?

John Hammond, DNA moleküllerinden yaratılan genetik mühendisliği ürünü dinozorların bariyer arkasında özgürce dolaşmasını öngören Jurassic Park projesini hayata geçirmiştir. Sekiz yıl sonra Isa Sorna adası dışında bir başka adada bilimsel çalışmalar yapılmış ve burada bazı yeni türlerde dinozorlar üretilmiştir. Büyük bir Jurassic Park deneyimi yaşamış olan Paleog Dr.Allen Grant, dinazor kemikleri üzerinde yaptığı araştırmalarına devam etmektedir. Bir gün kapısını çok zengin olduklarını söyleyen bir karı-koca çalar. Çift, Grant'e Jurassic Park tesisine uçakla bir tur düzenlemek istediklerini ve kendisinin onlara eşlik etmesini ister. Allen başta isteksiz görünse de teklifi ciddi bir ücret karşılığında kabul eder. Ancak işler istedikleri gibi gitmeyecektir.

JURASSIC PARK 3 OYUNCULARI KİM?

Sam Neill

William H. Macy

Tea Leoni

Alessandro Nivola

Trevor Morgan