Milyoner Baba ilk kez TV ekranlarında! Milyoner Baba filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Beyaz perdede 2019 yılında yer alan ve yönetmen koltuğuna Roman Prygunav'ın oturduğu Milyoner Baba filmi, bu akşam TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Orijinal ismi Billion olan Milyoner Filmi suç, komedi ve polisiye konseptlerini içeriyor. Peki, Milyoner Baba filmi oyuncuları kimler ve filmin konusu ne? İşte, ilk kez atv ekranlarında seyirciler ile buluşacak olan Milyoner Baba filmi hakkında detaylar...

Milyoner Baba Filmi Yapım Yılı: 2019

Milyoner Baba Filmi Yönetmen: Roman Prygunav

Süresi: 1 saat 41 dk

Orijinal Adı: Billion

MİLYONER BABA OYUNCULARI

Oyuncular: Vladimir Mashkov, Alexandra Bortich, Gela Meskhi

MİLYONER BABA KONUSU

Zengin iş adamı Matvey'in iş ortağı hayatını kaybettiği sırada,iş ortağının kızı olduğunu iddia eden bir kadın çıkagelir ve mal varlığının yarısını ister. Matvey bunu kabul etmez fakat aslında onun tüm mal varlığı ölen ortağının üzerinedir çünkü birileri sürekli, tam bir çapkın olan Matvey'in çocuğu olduğunu iddia etmektedir. Matvey, sonradan ortaya çıkan bu çocuklardan korumak için mal varlığını ortağının üzerine yapmıştır. Durum böyle olunca ortağının kızı onu beş parasız kapının önüne koyar. Matvey de yurt dışındaki bir bankada saklı olan ve mal varlığının tamamının aslında onun olduğunu gösteren belgeyi çalmak için, çocukları olduğunu iddia eden kişilerle iş birliği yapar.