Şampiyon dizisi 33.bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon son bölümde neler oldu?

Bu akşam ekrana gelecek olan Şampiyon yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Gizem Karaca gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın son bölümde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Yayınlanacak 33.bölümde ise Mike Tyson gibi büyük boks otoritelerinin dahi Kafkas'ı favori göstermesi, James McVardy'i çıldırtacaktır. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla sevilen dizi bu akşam TRT1'de! Peki Şampiyon dizisi 33.bölümde neler oluyor? Şampiyon son bölümde neler oldu?

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tansel'in Güneş'e doğrulttuğu silah ateş almamıştır. Tansel bir kere daha dener ve silahın boş olduğunu anlar. Bu sırada hayatı boyunca başına gelen en kötü sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz onun hayatına mal olacaktır.

Fırat ve McVardy maçı iptal edilir. Bu maçın oynanmamış olmasının etkisi bütün dünyaya yayılır. Mike Tyson gibi büyük boks otoritelerinin dahi Kafkas'ı favori göstermesi, James McVardy'i çıldırtacaktır.

Diğer tarafta Tansel'le alakalı haber Zafer ve Selvi'ye, sonrasında da Fırat'a ulaşmıştır. Zafer, hayatlarında yeni bir sayfa açma niyetindedir ve bu sayfada kaleme alacakları ilk sözcük evliliktir. Ancak Nesli ve Kerem ikilisinin de aynı anda evlilik kararı aldıklarından habersizlerdir. İki ayrı çift birbirlerinden habersiz nikah işlemlerine başlarlar fakat bir noktada yolları kesişecektir.

Zafer bir yandan evlilik hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan kendisine olan güvenini yitiren Fırat'ı ayağa kaldırmaya çalışmaktadır. Ama Fırat'ın Zafer'den sakladığı çok önemli bir gerçek vardır. Onu bokstan tamamen koparacak olan bir gerçek! Düğün gününe kadar bu gerçeği herkesten saklar. Böylesi bir zamanda kendi derdiyle kimseyi üzmek niyetinde değildir. Hele ki böylesine mutlularken. Aklında ve gönlünde bir boşluk daha vardır Fırat'ın; Suna… Ondan hiçbir haber alamamışlardır. Ta ki düğün gününe kadar.

Zafer-Selvi ve Kerem-Nesli çiftinin düğünlerinin olduğu gün Suna'dan haber gelir. Aynı anda McVardy'den de… Artık Kafkas için şampiyonluk maçına değil, ölüm kalım maçına çıkma vaktidir. Fırat'ın bir karar vermesi gerekmektedir. Ya onuru, ülkesi, oğluna ve baba saydığı hocasına verdiği sözü tutacak ve bu uğurda hayatını ortaya koyacaktır ya da onurunu kaybetse dahi oğlunun yanında, her zaman yaptığı gibi onu gözeterek ve koruyarak yaşlanacaktır. Zafer, Nesli, Kerem ve Selvi'nin nikah masasında memura kararlarını iletmelerinden birkaç saat sonra Fırat da kariyeri ve hayatı hakkındaki kararı diğerlerine iletir.

"Şampiyon" otuz üçüncü bölümüyle 6 Ağustos Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de!

Şampiyon 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tansel'in saldırısından sağ kurtulan Fırat, kanlar içinde ameliyathaneye doğru taşınırken aklında bir tek şey vardır. Oğlu Güneş'e hayat olabilmek. Fırat kendi canı pahasına Zafer'e ve Suna'ya yalvarır. Oğlunun yaşaması için gerekli olan karaciğer naklinin yapılmasını ister. Bu kritik kararı vermek Suna'ya kalır. Bir yanda Fırat'ın hayatı, diğer yanda Güneş'in geleceği ve umutları vardır. Suna çok zorlansa da onun arzusunu yerine getirip son derece riskli olan ameliyata onay verir.

Fırat'ın yaralandığı ve maçtan çekileceği söylentisi WBC şampiyonu James McVardy'e kadar ulaşmıştır. McVardy bu bilgiyi teyit etmek için menajeri aracılığıyla Zafer ve Kerem'e ulaşır. Tam da bu sırada Fırat'tan iyi haber gelir. Kerem, McVardy'e maçın iptal olmayacağı bilgisini verir. Sözleştikleri gibi maça çıkacaklardır. Fakat Fırat, toparlanmakta zorluk çekecek, ameliyat sonrası özgüvenini ve antrenman ritmini kaybedecektir.