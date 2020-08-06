Tokatçı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Tokatçı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1983 yılında vizyona giren Yeşilçam filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan üstlenirken başrollerinde ünlü oyunculardan Kemal Sunal, Ali Şen, Şevket Altuğ yer alıyor. İzledikçe kahkaha tufanı yaşayacağınız yapımda sevdiği kız için başlık parası biriktirmeye çalışan Osman'ın maceralarına tanık olacaksınız. Peki Tokatçı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer neresidir? Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

TOKAÇI FİLMİ KONUSU NE?

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır… Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Aşkından divane olan Osman yüzünden başlık parası arttıkça artar ve 600 bin liraya yükselir. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur. Tekrar şehire dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar. Şevket'ten insanları ve hayatı tanımaya öğrenen Osman, ona saflığı ve iyiliği öğretecektir.

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Tokatçı 1983 yılında çekilmiştir. Tokatçı filmi Sarıyer Reşitpaşa'da çekilmiştir.

TOKATÇI OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal (Osman)

Ali Şen – Hasan Ağa

Şevket Altuğ (Şevket)

Nazan Saatçi (Emine)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)