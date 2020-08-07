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kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos açıklandı mı?

Tv8 ekranlarının sevilen moda yarışması elenen ve birinci olan ismi açıklanıyor. Haftanın finalinde piknik şıklığı konseptiyle çıkan yarışmacılardan en düşük puanı alan elenecek. Yarışmacılar stil alanında kendilerini ifade etmeye çalışarak en yüksek puanı almak için çabalıyorlar. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in verdiği puan durumu neticesinde elenen ve birinci isim merak ediliyor. Peki , kim birinci oldu? 7 Ağustos açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 15:37 ABONE OL
Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?

Ekranların stil yarışması elenen ve birinci olan ismi belli oluyor. Final haftasına giren yarışmacılar en yüksek puanı almak için moda alanında kendilerini gösteriyor. Jüri üyelerinden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim ise bugün açıklanıyor. Günün konsepti piknik şıklığı olarak belirlenirken yarışmacıların aldıkları haftalık puanlar kaderlerini belirleyecek. Peki , kim birinci oldu? 7 Ağustos 2020 açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda haftanın final heyecanı başladı. Günün konseptine uygun giyen yarışmacılar puan durumlarına göre elenecek veya birinci olacak. Böylelikle '' doya doya moda kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Haberimizde, 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismine yarışmacıların puan durumlarına ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM AÇIKLANDI MI? 7 AĞUSTOS

elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

TV8'de yayımlanan ve modaseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği fenomen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Piknik Şıklığı konseptinde 1 saatlik alışveriş süresinde yarışmacılar, en güzel piknik kıyafetlerini kombinleyerek jüriyi etkilemeye çalışacak.

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sabiha ve Rabia oldu, ancak jüri bugün bir bayram sürprizi yaparak bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.Jüriden en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan yarışmacı ise 86 puanla Rümeysaoldu.

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Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?
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