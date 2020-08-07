Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?

Ekranların stil yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi belli oluyor. Final haftasına giren yarışmacılar en yüksek puanı almak için moda alanında kendilerini gösteriyor. Jüri üyelerinden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim ise bugün açıklanıyor. Günün konsepti piknik şıklığı olarak belirlenirken yarışmacıların aldıkları haftalık puanlar kaderlerini belirleyecek. Peki Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos 2020 Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda haftanın final heyecanı başladı. Günün konseptine uygun giyen yarışmacılar puan durumlarına göre elenecek veya birinci olacak. Böylelikle '' doya doya moda kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Haberimizde, 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismine yarışmacıların puan durumlarına ulaşabilirsiniz.