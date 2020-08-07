Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?

Ekranların stil yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi belli oluyor. Final haftasına giren yarışmacılar en yüksek puanı almak için moda alanında kendilerini gösteriyor. Jüri üyelerinden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim ise bugün açıklanıyor. Günün konsepti piknik şıklığı olarak belirlenirken yarışmacıların aldıkları haftalık puanlar kaderlerini belirleyecek. Peki Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ağustos 2020 Doya Doya Moda elenen isim açıklandı mı?
Doya Doya Moda haftanın final heyecanı başladı. Günün konseptine uygun giyen yarışmacılar puan durumlarına göre elenecek veya birinci olacak. Böylelikle '' doya doya moda kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Haberimizde, 7 Ağustos Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismine yarışmacıların puan durumlarına ulaşabilirsiniz.
Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
TV8'de yayımlanan ve modaseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği fenomen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Piknik Şıklığı konseptinde 1 saatlik alışveriş süresinde yarışmacılar, en güzel piknik kıyafetlerini kombinleyerek jüriyi etkilemeye çalışacak.
Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sabiha ve Rabia oldu, ancak jüri bugün bir bayram sürprizi yaparak bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.Jüriden en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan yarışmacı ise 86 puanla Rümeysaoldu.