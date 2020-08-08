Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Ayyüce nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turu ile sürüyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Ayyüce Kamit durumundaydı. Genç yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu yönde, mutfakta sergilediği sempatik tavırlar ve çabası ile dikkatleri üzerine toplayan Ayyüce'nin hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Ayyüce'nin hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor.
Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.