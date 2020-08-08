Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Ayyüce nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Ayyüce nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef 2020 final turu devam ederken ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oluyor. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı oldu. Bu doğrultuda, Masterchef Ayyüce'nin hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada gösterdiği sempatik tavırlar ile dikkatleri üzerine çeken Ayyüce Kamit'in hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, , kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 09:44 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Ayyüce nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turu ile sürüyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de durumundaydı. Genç yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu yönde, mutfakta sergilediği sempatik tavırlar ve çabası ile dikkatleri üzerine toplayan Ayyüce'nin hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Ayyüce'nin hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Ayyüce nereli, ne iş yapıyor?

, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor.

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Ayyüce nereli, ne iş yapıyor?

Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef , ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Ayyüce nereli, ne iş yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA