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GELİŞMESİ | 'te kan aktı! : "Sağlıkçı koş" diye bağırdı!

haberleri... yeni bölüm fragmanına yemek yaparken parmağını kesen yarışmacı damgasını vurdu. Yarışmacılar ana kadronun 6.ismi olabilmek için kıyasıya yarışırken 19.bölümde stüdyo buz kesti. yemek yaparken parmaklarını kesti ve kanlar aktı. Gözyaşlarına hakim olamayan Didem Devay dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alırken 16 kişiden biri olabilmek adına da epey mücadele verdiği görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:12 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te kan aktı! Mehmet Şef: Sağlıkçı koş diye bağırdı!

19.bölüm fragmanında yer alan 'ın parmaklarını kesmesi gündeme oturdu. Yemek yaparken farkında olmadan parmaklarını kesen yarışmanın ellerinden kanlar akarken bütün jüri üyeleri Didem'in yanına koştu. "Sağlıkçı koş" diye bağırırken öte yandan "Belki de bu üç sezonun çok ilginç şeylerinden biri yaşandı aramızda" diyerek yarışmanın gidişatına dair açıklamalar yaptı. İşte haberinin detayları!

MASTERCHEF'TE STÜDYO BUZ KESTİ!

MasterChef 19.bölüm fragmanında yer alan Didem'in parmaklarını kesmesi gündeme oturdu. Mehmet Şef hemen yanına koşarken sağlık ekibinden de yardım istedi.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te kan aktı! Mehmet Şef: Sağlıkçı koş diye bağırdı!

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE DİDEM DEVAY PARMAKLARINI KESTİ!

'in 19.bölüm fragmanında yarışmacı 'ın parmaklarını kestiği görülüyor. Bütün jüri üyeleri yardımına koşarken ellerinden kanlar akan genç yarışmacının ağladığı ekranlara yansırken , sağlık ekiplerinden de yardım istedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği ise henüz kesinlik kazanmamışken resmi açıklama da yapılmadı

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te kan aktı! Mehmet Şef: Sağlıkçı koş diye bağırdı!

DİDEM DAVAY KİMDİR?

26 yaşındaki Türkiye yarışmacısı 'ın asıl mesleğinin İnşaat mühendisliği olduğu biliniyor. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu ifade etti.

Didem Devay, taze sebzeli levrek sarması hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. İlk turda hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu aldı. Böylece de MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçti.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te kan aktı! Mehmet Şef: "Sağlıkçı koş" diye bağırdı!
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