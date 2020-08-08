SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te kan aktı! Mehmet Şef: "Sağlıkçı koş" diye bağırdı!

MasterChef 19.bölüm fragmanında yer alan Didem Devay'ın parmaklarını kesmesi gündeme oturdu. Yemek yaparken farkında olmadan parmaklarını kesen yarışmanın ellerinden kanlar akarken bütün jüri üyeleri Didem'in yanına koştu. Mehmet Şef "Sağlıkçı koş" diye bağırırken öte yandan "Belki de bu üç sezonun çok ilginç şeylerinden biri yaşandı aramızda" diyerek yarışmanın gidişatına dair açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları!
MasterChef 19.bölüm fragmanında yer alan Didem'in parmaklarını kesmesi gündeme oturdu. Mehmet Şef hemen yanına koşarken sağlık ekibinden de yardım istedi.
İşte son dakika gelişmeleri...
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE DİDEM DEVAY PARMAKLARINI KESTİ!
MasterChef'in 19.bölüm fragmanında yarışmacı Didem Devay'ın parmaklarını kestiği görülüyor. Bütün jüri üyeleri yardımına koşarken ellerinden kanlar akan genç yarışmacının ağladığı ekranlara yansırken Mehmet Şef, sağlık ekiplerinden de yardım istedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği ise henüz kesinlik kazanmamışken resmi açıklama da yapılmadı
DİDEM DAVAY KİMDİR?
26 yaşındaki masterchef Türkiye yarışmacısı Didem Devay'ın asıl mesleğinin İnşaat mühendisliği olduğu biliniyor. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu ifade etti.
Didem Devay, taze sebzeli levrek sarması hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. İlk turda hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu aldı. Böylece de MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçti.