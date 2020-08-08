SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te kan aktı! Mehmet Şef: "Sağlıkçı koş" diye bağırdı!

DİDEM DAVAY KİMDİR?

26 yaşındaki masterchef Türkiye yarışmacısı Didem Devay'ın asıl mesleğinin İnşaat mühendisliği olduğu biliniyor. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu ifade etti.

Didem Devay, taze sebzeli levrek sarması hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. İlk turda hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu aldı. Böylece de MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçti.