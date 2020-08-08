SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim'in tatil fotoğraflarına Survivor Sercan'ın yaptığı yorum takipçilerin gözünden kaçmadı! işte o yorum!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile Yasin Obuz sayesinde barışan Survivor Evrim, Fethiye tatilinden en güzel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Sörf tahtasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Evrim Keklik'in hevesi kursağında kaldı.

Bir süredir adı oyuncu Mert Öcal ile anılan Evrim Keklik, sörf macerasına adım attı. Sosyal medya hesabından sörf yaptığı bir kareyi paylaşan Evrim, "Deneme aşamasında" notunu düştü. Evrim'in bu paylaşımına Mert Öcal'ın yakın arkadaşı Sercan Yıldırım yorum yaptı. Yıldırım Evrim'i "Ben sörfü bırakıyorum" diyerek iğneledi. Sercan Yıldırım'ın esprili yorumuna Evrim Keklik "Aaa erken verilmiş bir yanlış karar" cevabını verdi.