SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim'in tatil fotoğraflarına Survivor Sercan'ın yaptığı yorum takipçilerin gözünden kaçmadı! işte o yorum!

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GELİŞMESİ: 'in tatil fotoğraflarına 'ın yaptığı yorum takipçilerin gözünden kaçmadı! işte o yorum!

Survivor yarışmacıları hakkında haberleri gelmeye devam ederken tatil için Fethiye'ye giden bu anları sosyal medyasından paylaşmayı ihmal etmiyor. Yarışmadaki gruplaşmalar ile birlikte şimdi de sosyal hayatta yaşanan gruplaşmalar öne çıkmaya başladı. Yasin, Sercan ve Aycan'ın birlikte tatil yapmasının ardından 'in tatil fotoğraflarına 'ın yaptığı yorum olay oldu. İşte 'ın Evrim Keklik'e yaptığı ilginç yorum ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 07:21 Son Güncelleme: 8.8.2020 07:21 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ | Survivor Evrim'in tatil fotoğraflarına Survivor Sercan'ın yaptığı yorum takipçilerin dikkatinden kaçmadı!

haberleri...Demet Akalın ile , Yasin Obuz sayesinde barıştı. Bu gelişmenin ardından yakın markajda yer almaya devam ederken tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ancak 'ın yaptığı ilginç yorum, hayranlarının gözünden kaçmadı. Sörf tahtası ile çekilen fotoğrafını paylaşan Survivor Evrim'e Survivor Sercan ne yorum yaptı?

EVRİM KEKLİK'İN O FOTOĞRAFINA SERCAN YILDIRIM'DAN İLGİNÇ YORUM!

Survivor Evrim, Fethiye'den tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ederken 'ın kendisine yaptığı yorum gündeme oturdu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Survivor Evrim'in tatil fotoğraflarına Survivor Sercan'ın yaptığı yorum takipçilerin dikkatinden kaçmadı!

Yaz tatilini birlikte geçiren Survivor yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları tam gaz devam ediyor. Yarışmanın ardından ortaya çıkan gruplaşmalar yaz tatillerinde de kendini belli etmeye başladı.

Yasin Obuz, ve Aycan Yanaç'ın birlikte tatil yapması takipçilerinin gözünde kaçmadı. Yarışma boyunca iyi anlaşamayan Sercan Yıldırım ve 'in finalden sonrasında ilerleyen arkadaşlıkları takipçilerini şaşırttı. Evrim'in Fethiye'de ailesiyle süren tatiline futbolcu Sercan Yıldırım'dan ilginç bir yorum geldi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Survivor Evrim'in tatil fotoğraflarına Survivor Sercan'ın yaptığı yorum takipçilerin dikkatinden kaçmadı!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile Yasin Obuz sayesinde barışan , Fethiye tatilinden en güzel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Sörf tahtasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan 'in hevesi kursağında kaldı.

Bir süredir adı oyuncu Mert Öcal ile anılan Evrim Keklik, sörf macerasına adım attı. Sosyal medya hesabından sörf yaptığı bir kareyi paylaşan Evrim, "Deneme aşamasında" notunu düştü. Evrim'in bu paylaşımına Mert Öcal'ın yakın arkadaşı yorum yaptı. Yıldırım Evrim'i "Ben sörfü bırakıyorum" diyerek iğneledi. Sercan Yıldırım'ın esprili yorumuna Evrim Keklik "Aaa erken verilmiş bir yanlış karar" cevabını verdi.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim'in tatil fotoğraflarına Survivor Sercan'ın yaptığı yorum takipçilerin gözünden kaçmadı! işte o yorum!
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