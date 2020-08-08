Son dakika haberi: 'Dayı' filminin setinde bir taciz olayı daha! 'Hişşt kızlar' diyerek...

"DİKKAT EDİN" DEYİP GÜLDÜ

Hürriyet'te yer alan habere göre, ikinci olay ise önceki gün yaşandı. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, ifadesinde şunları söyledi:

"Filmin Tarsus çekimlerinde, Mehmet Türksoy Gölebeyi isimli şahıs 'Hişşt kızlar' diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organı ile karşılaştık. Gölebeyi imalı bir şekilde 'Dikkat edin ha' deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Setteki işimden ayrılarak İstanbul'a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti."