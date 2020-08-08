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haberi: 'Dayı' filminin setinde bir taciz olayı daha! 'Hişşt kızlar' diyerek...

... Adana'da çekimleri süren 'Dayı' filmi, ikinci kez taciz iddiasıyla sarsıldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan ilk olayın ardından ikinci taciz skandalı ise önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgisine göre, bu kez çocuk oyuncu koçu Yağmur Çağlan, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi’nin sözlü tacizine uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı. Şikayet üzerine karakolara çağrılan Türksoy da ifade verdi ve olayı anlattı.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 10:03 Son Güncelleme: 8.8.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika haberi: 'Dayı' filminin setinde bir taciz olayı daha! 'Hişşt kızlar' diyerek...

... Ufuk Bayraktar'ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu Serkan Öztürk'le kaleme aldığı, Adana'da çekilen "Dayı" filmi, ikinci defa taciz iddiasıyla gündeme geldi.

İlk olay geçen hafta yaşandı. Makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini öne sürdü. Bayraktar iddiaları reddetti, Sinema Televizyon Sendikası da açıklama yaparak olayı kınadı.

Son dakika haberi: 'Dayı' filminin setinde bir taciz olayı daha! 'Hişşt kızlar' diyerek...

"DİKKAT EDİN" DEYİP GÜLDÜ

Hürriyet'te yer alan habere göre, ikinci olay ise önceki gün yaşandı. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, ifadesinde şunları söyledi:

"Filmin Tarsus çekimlerinde, Mehmet Türksoy Gölebeyi isimli şahıs 'Hişşt kızlar' diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organı ile karşılaştık. Gölebeyi imalı bir şekilde 'Dikkat edin ha' deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Setteki işimden ayrılarak İstanbul'a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti."

Son dakika haberi: 'Dayı' filminin setinde bir taciz olayı daha! 'Hişşt kızlar' diyerek...

AMACIM UYARMAKTI

Şikayet üzerine karakolu çağrılan Mehmet Türksoy Gölebeyi, olay sırasında cinsellikle ilgili bir imada bulunmadığını iddia etti: "Ben hayvanların davranışlarından anlayan biriyim. Atın o halini görünce kız arkadaşları uyardım. Çünkü atlar o vaziyette saldırgan oluyorlar. Arkadaşlara zarar vermemesi için uyarı amacıyla seslendim. Herhangi bir cinsel amaçlı düşüncem yoktu." Savcılık Gölebeyi hakkında soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: 'Dayı' filminin setinde bir taciz olayı daha! 'Hişşt kızlar' diyerek...
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