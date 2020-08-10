Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Furkan nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ilk etabı sona erdi ve 8 yarışmacı belli oldu. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Furkan Yalçın durumundaydı. Genç yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği ciddi tavırlar ile dikkatleri üzerine toplayan ve daha önce Mehmet Şef tarafından stüdyodan gönderilen Furkan'ın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Furkan'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;