Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Furkan nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ilk etabı sona erdi ve 8 yarışmacı belli oldu. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Furkan Yalçın durumundaydı. Genç yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği ciddi tavırlar ile dikkatleri üzerine toplayan ve daha önce Mehmet Şef tarafından stüdyodan gönderilen Furkan'ın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Furkan'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;
MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?
Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.
FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?
Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.