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Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Furkan nereli, mesleği ne?

Masterchef 2020 final turu devam ederken sekiz kişilik ilk ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oldu. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı oldu. Bu noktada, Masterchef Furkan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada gösterdiği tavırlar ile dikkatleri üzerine çeken ve daha önce Mehmet Şef tarafından stüdyodan gönderilen Furkan Yalçın'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, , kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:00 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Furkan nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ilk etabı sona erdi ve 8 yarışmacı belli oldu. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de durumundaydı. Genç yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği ciddi tavırlar ile dikkatleri üzerine toplayan ve daha önce Mehmet Şef tarafından stüdyodan gönderilen Furkan'ın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Furkan'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Furkan nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Furkan nereli, mesleği ne?

FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?

üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.

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Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Furkan nereli, mesleği ne?
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