Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı sürüyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Tanya Kilitkayalı durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfakta sergilediği sempatik tavırlar ve yeteneği ile dikkatleri üzerine toplayan Tanya'nın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Tanya'nın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;