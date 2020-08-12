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ana kadroya seçilen kimdir, kaç yaşında? 2020 aslen nereli ve mesleği ne?

Masterchef 2020 final turu devam ederken sekiz kişilik ikinci ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oluyor. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı oldu. Bu noktada, 'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada gösterdiği sempatik tavırlar ve el becerisi ile dikkat çeken Tanya Kilitkayalı'nın hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:51 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı sürüyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfakta sergilediği sempatik tavırlar ve yeteneği ile dikkatleri üzerine toplayan Tanya'nın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Tanya'nın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?
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