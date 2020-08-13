Acun Ilıcalı'dan son dakika haberi: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip mi oluyor? İşte yeni projenin detayları!

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı iddialar arasında yer alıyor. Yeni bir işe imza atarak platform kurmaya hazırlanan Ilıcalı'nın projesinde Cem Yılmaz'ın da yer alacağı konuşuluyor. Konsept olarak Netflix ve BluTv'den farklı olmayacak olup yeni yarışmacılara odaklanılacağı da edinilen son dakika bilgileri arasında yer alıyor.
Bir süredir magazin gündeminde yer alan Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Netflix ve BluTv'den farkı olmayacak olup konu ile ilgili son dakika detayları ise araştırılmaya başlandı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni bir işe imza atarak platform kurmaya hazırlanıyor. Ilıcalı, yeni platformu için çeşitli yarışmalar yapmak için çalışmalara devam ediyor. Haber Global'a konuşan Acun Ilıcalı'nın yakın kaynakları, kurulacak dijital TV platformunun konsept olarak Netflix ve BluTV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yeni yapılacak yarışmalara odaklanacağını belirtti.
Yeni platformda yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de olacak.
Kaynaklar, platformun Cem Yılmaz'a özel orijinal film yaptıracağını söylerken Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan oluşan 3 Adam da platforma özel orijinal film yapacaklarını belirtti.
Ilıcalı'nın yeni kurmaya hazırlandığı platformun bütçesi ise henüz belli olmadı.
KAYNAK: MYNET