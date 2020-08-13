Acun Ilıcalı'dan son dakika haberi: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip mi oluyor? İşte yeni projenin detayları!

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı iddialar arasında yer alıyor. Yeni bir işe imza atarak platform kurmaya hazırlanan Ilıcalı'nın projesinde Cem Yılmaz'ın da yer alacağı konuşuluyor. Konsept olarak Netflix ve BluTv'den farklı olmayacak olup yeni yarışmacılara odaklanılacağı da edinilen son dakika bilgileri arasında yer alıyor.

ACUN ILICALI, NETFLİX'E RAKİP OLUYOR!

Bir süredir magazin gündeminde yer alan Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Netflix ve BluTv'den farkı olmayacak olup konu ile ilgili son dakika detayları ise araştırılmaya başlandı.