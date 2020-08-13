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'dan haberi: Acun Ilıcalı, 'e rakip mi oluyor? İşte yeni projenin detayları!

Dünyaca ünlü platform 'e rakip olmaya hazırlanan , konu için resmi kaynaklara başvuruda bulundu. Öte yandan yeni platformun detayları da belli olmaya başladı. Edinilen haberine göre; Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde; , , , gibi isimler de yer alacak. Aynı zamanda Cem Yılmaz için özel içerik oluşturulacağı belirtilirken son dakika detayları da teker teker geliyor...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 18:57 ABONE OL
Acun Ilıcalı'dan son dakika haberi: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip mi oluyor? İşte yeni projenin detayları!

Ünlü televizyoncu ve sunucu 'nın 'e rakip olacağı iddialar arasında yer alıyor. Yeni bir işe imza atarak platform kurmaya hazırlanan Ilıcalı'nın projesinde 'ın da yer alacağı konuşuluyor. Konsept olarak Netflix ve BluTv'den farklı olmayacak olup yeni yarışmacılara odaklanılacağı da edinilen bilgileri arasında yer alıyor.

ACUN ILICALI, NETFLİX'E RAKİP OLUYOR!

Bir süredir magazin gündeminde yer alan Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Netflix ve BluTv'den farkı olmayacak olup konu ile ilgili son dakika detayları ise araştırılmaya başlandı.

Acun Ilıcalı'dan son dakika haberi: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip mi oluyor? İşte yeni projenin detayları!

Ünlü televizyoncu , yeni bir işe imza atarak platform kurmaya hazırlanıyor. Ilıcalı, yeni platformu için çeşitli yarışmalar yapmak için çalışmalara devam ediyor. Haber Global'a konuşan Acun Ilıcalı'nın yakın kaynakları, kurulacak dijital TV platformunun konsept olarak ve BluTV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yeni yapılacak yarışmalara odaklanacağını belirtti.

Yeni platformda yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de olacak.

Acun Ilıcalı'dan son dakika haberi: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip mi oluyor? İşte yeni projenin detayları!

Kaynaklar, platformun 'a özel orijinal film yaptıracağını söylerken , ve 'tan oluşan 3 Adam da platforma özel orijinal film yapacaklarını belirtti.

Ilıcalı'nın yeni kurmaya hazırlandığı platformun bütçesi ise henüz belli olmadı.

KAYNAK: MYNET

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Acun Ilıcalı'dan son dakika haberi: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip mi oluyor? İşte yeni projenin detayları!
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