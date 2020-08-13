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final turunda yarışan kimdir, kaç yaşında? 2020 nereli ve ne iş yapıyor?

Masterchef 2020 final turu devam ederken ana kadroyu oluşturacak ikinci sekiz kişilik ekip bu hafta belli oluyor. final turu yarışmacılarıdan birisi de durumunda. Bu noktada, 'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada yaptığı iddialı yemekler ile dikkat çeken Eray Aksungur'un hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? İşte, yarışmacının biyografisi...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 07:12 Son Güncelleme: 13.8.2020 07:12 ABONE OL
Masterchef Türkiye final turunda yarışan Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli ve ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılıyor ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli oluyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Eray Aksungur durumunda. 23 yaşındaki yarışmacı, yaptığı iddialı yemekler ile adından söz ettiriyor. Bu doğrultuda, Eray'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Eray'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

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Masterchef Türkiye final turunda yarışan Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli ve ne iş yapıyor?
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