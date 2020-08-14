Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda haftanın finali için heyecan dorukta yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada haftalık puan durumlarına göre yarışmacılardan biri yarışmaya veda ediyor. Yayınlanan son bölümde Birben 19, Sabiha 5 puan almıştı. Jüri üyelerinden en düşük puanı alarak yarışmaya veda edecek isim bugün belli olurken rekabet iyice kızışıyor. Buna göre; Doya Doya Moda kim elendi? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Haftanın final bölümünde Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor. Haberimizde, 14 Ağustos 2020 Doya Doya Moda elenen yarışmacısına ve puan durumlarına ulaşabilirsiniz.