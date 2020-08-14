Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda haftanın finali için heyecan dorukta yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada haftalık puan durumlarına göre yarışmacılardan biri yarışmaya veda ediyor. Yayınlanan son bölümde Birben 19, Sabiha 5 puan almıştı. Jüri üyelerinden en düşük puanı alarak yarışmaya veda edecek isim bugün belli olurken rekabet iyice kızışıyor. Buna göre; Doya Doya Moda kim elendi? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Haftanın final bölümünde Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor. Haberimizde, 14 Ağustos 2020 Doya Doya Moda elenen yarışmacısına ve puan durumlarına ulaşabilirsiniz.
Doya Doya Moda elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Her gün farklı konseptle yarışan 7 yarışmacı bugün de yüksek puan alabilmek için yine kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 13 Ağustos günün birincisi 19 puan alarak Birben oldu. Sabiha ise 5 puan aldı.
Nur: 8
Birben: 19
Ayten: 9
Rümeysa:8
Sabiha:5
İmani:10
Rabia:13
Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sabiha ve Rabia oldu, ancak jüri bugün bir bayram sürprizi yaparak bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.