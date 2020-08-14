Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

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kim elendi, kim birinci oldu? elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

Ekranların sevilen yarışması yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın finalinde büyük ödülün sahibi olmak için yarışan 7 kadın yarışmacı elenmemek için rekabet ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda Cuma günleri haftanın finali için kombinler hazırlanıyor. Jüri üyelerinden yüksek puan alan birinci, en düşük puanı alan isim ise eleniyor. En son Birben 19 puanla birinci olurken, en düşük puanı Sabiha almıştı. Peki , kim birinci oldu? elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:32 Son Güncelleme: 14.8.2020 14:45 ABONE OL
Doya Doya Moda kim elendi? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

haftanın finali için heyecan dorukta yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada haftalık puan durumlarına göre yarışmacılardan biri yarışmaya veda ediyor. Yayınlanan son bölümde Birben 19, Sabiha 5 puan almıştı. Jüri üyelerinden en düşük puanı alarak yarışmaya veda edecek isim bugün belli olurken rekabet iyice kızışıyor. Buna göre; ? elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Haftanın final bölümünde Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor. Haberimizde, 14 Ağustos 2020 yarışmacısına ve puan durumlarına ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda kim elendi? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA ELENEN İSİM AÇIKLANDI MI? 14 AĞUSTOS

elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her gün farklı konseptle yarışan 7 yarışmacı bugün de yüksek puan alabilmek için yine kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 13 Ağustos günün birincisi 19 puan alarak Birben oldu. Sabiha ise 5 puan aldı.

Nur: 8

Birben: 19

Ayten: 9

Rümeysa:8

Sabiha:5

İmani:10

Rabia:13

Doya Doya Moda kim elendi? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sabiha ve Rabia oldu, ancak jüri bugün bir bayram sürprizi yaparak bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.

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Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 14 Ağustos Doya Doya Moda elenen isim ve puan durumu açıklandı mı?
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