Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Eray Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Eray Aksungur durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ve üç kez kıl payı ana kadroyu kaçıran Eray'ın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Eray'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;
23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.
Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.