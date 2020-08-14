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ana kadroya seçilen Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?

2020 final turu devam ederken sekiz kişilik ikinci ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oluyor. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı Aksungur oldu. Bu noktada, Masterchef Eray'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada üç sefer kıl payı seçilmeyi kaçıran ve dördüncüde bu hakkı elde eden 'un hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? İşte, yarışmacının biyografisi...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:35 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Eray Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Aksungur durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ve üç kez kıl payı ana kadroyu kaçıran Eray'ın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Eray'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Eray Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?

23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Eray Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

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Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Eray Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?
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