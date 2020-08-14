Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Eray Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Eray Aksungur durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ve üç kez kıl payı ana kadroyu kaçıran Eray'ın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Eray'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;