İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında? Arka Sıradakiler dizisinin Selin’i İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını David Beckham izledi

Arka Sıradakiler'in Selin'i İlkin Tüfekçi'nin paylaştığı story'i David Beckham'ın izlemesi magazin gündeminde yer aldı. Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına David Beckham'ın baktığını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Oyuncunun hikayesini görenler İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arka Sıradakiler dizisinin Selin'i İlkin Tüfekçi hakkında merak edilenler...

ARKA SIRADAKİLER'İN SELİN'İ İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

Arka Sıradakiler dizisindeki Selin rolüyle hafızalara kazınan İlkin Tüfekçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şoke etti. David Beckham'ın Instagram hikayesini izlediğine dair fotoğraf ve video paylaşan İlkin Tüfekçi medya gündeminde yer edindi. Hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, "Bir dakika doğru mu gördük" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı kullanıcılar ise Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti. Peki Arka Sıradakiler'in Selin'i İlkin Tüfekçi kimdir?