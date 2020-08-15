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kimdir, kaç yaşında? dizisinin Selin’i İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını izledi

dizisinde Selin karakterinden tanıdığımız sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri. En son 'ın paylaştığı hikayeyi izlediğini gösteren bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın ardından bir video görüntüsüyle kanıtlamak isteyen Tüfekçi şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntü ve videoyu izleyenler oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Birçok dizi ve film projesinden tanıdığımız , kaç yaşında, nereli? Arka Sıradakiler dizisinin Selin’i İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını David Beckham izledi!

Giriş Tarihi: 15.8.2020 17:39 Son Güncelleme: 15.8.2020 17:42 ABONE OL
İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında? Arka Sıradakiler dizisinin Selin’i İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını David Beckham izledi

'in Selin'i 'nin paylaştığı story'i 'ın izlemesi magazin gündeminde yer aldı. Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına David Beckham'ın baktığını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Oyuncunun hikayesini görenler , kaç yaşında gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arka Sıradakiler dizisinin Selin'i İlkin Tüfekçi hakkında merak edilenler...

ARKA SIRADAKİLER'İN SELİN'İ İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

Arka Sıradakiler dizisindeki Selin rolüyle hafızalara kazınan İlkin Tüfekçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şoke etti. David Beckham'ın Instagram hikayesini izlediğine dair fotoğraf ve video paylaşan İlkin Tüfekçi medya gündeminde yer edindi. Hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, "Bir dakika doğru mu gördük" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı kullanıcılar ise Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti. Peki Arka Sıradakiler'in Selin'i İlkin Tüfekçi kimdir?

İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında? Arka Sıradakiler dizisinin Selin’i İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını David Beckham izledi

İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası eski futbolculardan İlyas Tüfekçi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanmaya başlayan dizisi ile yaşayan ; Papatyam, Kader Çizgisi, Karadayı ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Şule karakterine hayat veren İlkin Tüfekçi, 1.70 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında? Arka Sıradakiler dizisinin Selin’i İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını David Beckham izledi

İlkin Tüfekçi'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zemheri (Şule) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kara Para Aşk (Pelin) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Bahar Dündar (Çitlembik)) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi (Güliz) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Papatyam (Melis) (TV Dizisi)

2007 – 2010 – (Selin) (TV Dizisi)

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İlkin Tüfekçi kimdir, kaç yaşında? Arka Sıradakiler dizisinin Selin’i İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını David Beckham izledi
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