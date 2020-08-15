Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Uğur Yılmaz Deniz durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ile şeflerin de dikkatini çeken Uğur'un hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Uğur'un hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;
MasterChef ana kadro yarışmacısı Uğur Yılmaz aslen Antalyalı. 26 yaşında aşçılık yapan Uğur Deniz Yılmaz, yarışmaya katılmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu aktarmıştı. Masterchef Uğur Yılmaz Deniz, şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı
Yarışmanın 14 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde Kişloren yaparak bir üst tura yükselen Yılmaz'ın ikinci turda yaratıcılığını kullanarak hazırladığı tabakla şefleri etkilemeyi başardı ve MasterChef ana kadrodaki yerini aldı!