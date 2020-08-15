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ana kadroya seçilen Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?

2020 final turunda sona yaklaşılırken sekiz kişilik ikinci ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oluyor. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı Yılmaz Deniz oldu. Bu noktada, Masterchef Uğur'un hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada istediği ritmi yakalamakta güçlük çeken; ancak ana kadroya seçilmeyi başaran Uğur Yılmaz Deniz'in hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? İşte, yarışmacının biyografisi...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 08:06 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Yılmaz Deniz durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ile şeflerin de dikkatini çeken Uğur'un hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Uğur'un hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?

ana kadro yarışmacısı Yılmaz aslen Antalyalı. 26 yaşında aşçılık yapan Uğur Deniz Yılmaz, yarışmaya katılmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu aktarmıştı. Masterchef Uğur Yılmaz Deniz, şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?

Yarışmanın 14 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde Kişloren yaparak bir üst tura yükselen Yılmaz'ın ikinci turda yaratıcılığını kullanarak hazırladığı tabakla şefleri etkilemeyi başardı ve ana kadrodaki yerini aldı!

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Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?
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