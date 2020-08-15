Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Uğur aslen nereli ve mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Uğur Yılmaz Deniz durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ile şeflerin de dikkatini çeken Uğur'un hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Uğur'un hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;