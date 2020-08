FPS Nedir? Oyunlarda FPS Arttırma Nasıl Yapılır? En Çok Oynanan FPS Oyunları

Bilgisayar oyunları özellikle gençler arasında çok ünlüdür. Hatta bazı insanlar bu oyunlara bağımlıdırlar. Bilgisayar oyunu oynayıcıların başına gelebilecek sorunlardan birisi FPS sorunudur. Oldukça can sıkıcı FPS sorunu için bazı arttırma yöntemleri vardır. Her oyunda FPS arttırmak için yöntemler vardır. Peki FPS artırma nasıl yapılır? FPS oyunları nelerdir? FPS Gönderme Kodu nedir? Tüm detaylar bu yazıda...

FPS Arttırma

FPS görüntü ile alakalı bir kavramdır. Oyun oynayan kişileri yakından ilgilendiren bir kavramdır. FPS nin düşük olması can sıkıcı bir durumdur. Bundan dolayı da insanlar FPS arttırmanın yollarını ararlar. Her oyunda olmasa da çoğu oyunda FPS arttırmanın yolları vardır. FPS arttırabilmek için bazı kodlar vardır ve bu kodlar sayesinde oyunların FPS si artar. FPS arttırmak için birden fazla yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazıları ücretliyken bazıları ücretsizdir. FPS artırmanın en çok kullanılan üç yöntemi ise şunlardır:

Grafik kart sürücülerini güncelleme

Donanımı overclock etme

Oyunun video ayarlarını değiştirme

CS GO FPS Arttırma

CS GO çok fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır. Aynı zamanda çok fazla hayrana sahip bir oyundur. Uzun süredir popüler olan oyunlardan olan CS GO FPS arttırma konusunda da çok merak edilen bir oyundur. CS GO oyuncuları tarafından en çok araştırılan sorulardan birisi FPS nin nasıl artırılacağıdır. FSP arttırmak için bazı yöntemler vardır. Bunlardan birkaçı ise şunlardır:

Ekran kartı optimizasyonuyla FPS arttırmak

Windows optimizasyonuyla FPS arttırmak

FPS arttırma programı kullanmak

FPS Nedir?

FPS Frames Per Secons kelimelerinin kısaltımıdır. Bunun Türkçe karşılığı ise saniye başına düşen kare sayısı anlamına gelir. FPS kelimesinin tam olarak anlamı grafik kartının her saniyede kaç kare oluşturabildiği ya da monitörün saniyede kaç kare gösterebileceğini gösteren değerdir. İlk grafik kartının işlem gücüne, ikinci ise tamamen monitörün yenileme hızına bağlıdır. FPS aynı zamanda fotoğraf çekimiyle ilgilenen kişilerin karşılaştığı bir kelimedir. Çekimlerde FPS saniyede kaç tane kare görüntü çekildiği anlamına gelir. Genellikle 30 FPS ile 60 FPS arasında olan çekimler doğal olur.

FPS Oyunları

Dünyanın en fazla oynanan oyunları FPS oyunlarıdır. Bu oyunun seveni de çoktur sevmeyeni de. Peki ya FPS oyunları arasından en iyileri hangileridir? En İyi FPS Oyunlarından bazıları şunlardır:

Counter Strike

Half Life

Portal 2

Quake

Unreal Tournament 2004

LOL FPS Arttırma

LOL oynayan insan sayısı oldukça fazladır. LOL oynayanların da FPS arttırma sorunları vardır. LOL FPS arttırmanın birkaç yolu vardır. Bunlar ise şöyledir:

Ekran kartı güncellemeleri

Bilgisayarın en iyi performans için ayarlanması

İşlemciden destek alma

Oyundaki görüntü ayarının en düşüğe almak

Oyunun seslerini kısmak

CS GO FPS Kodu

CS GO oynayan insanların en çok araştırdıkları konular FPS ile ilgilidir. Bu araştırılanlardan birisi de FPS kodudur. CS GO oynayan bir kişi oyuna girdikten sonra oyun konsolunu açmalıdır. Konsola "+graph" ya da "cl_showfps 1" yazılır. Bu şekilde fps değeri ortaya çıkacaktır. CS GO oynarken bu kodun akılda tutulması oyun oynarken herhangi sorunla karşılanmamak için oldukça önemlidir.

PUBG FPS Arttırma

PUBG son zamanlardaki en ünlü bilgisayar oyunudur. PUBG oynayan kişiler çok fazla FPS sorunu yaşamasalar da bu oyunun daha güzel bir hale gelmesi mümkündür. PUBG oyuncuları tarafından az da olsa araştırılan konulardan birisi FPS arttırmadır. PUBG FPS arttırmak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar ise genellikle kodlardır. FPS arttırmak için işe yarayan kodlar da oyuncuların için çok önemlidir. PUBG FPS arttırma kodlarından bazıları ise şunlardır: