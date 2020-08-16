QR Kod Oluşturma: Ücretsiz Online Servisler ile QR Kod Nasıl Oluşturulur?

QR kod günümüz şartlarında oldukça hayat kolaylaştırıcı bir şeydir. İlerleyen teknoloji sayesinde pek çok bilgi QR kod içerisine saklanabilir. QR Kod oluşturmak ise oldukça kolay bir hale gelmiştir. Neredeyse herkesin QR kod oluşturma ihtimali vardır. QR kod oluşturma ve okumak için pek çok uygulama bulunduğu için insanların zorlanmamaları ise çok normaldir. Herhangi bir QR kod oluşturma programına girilerek her URL QR kod haline getirilebilir. Peki QR Kod nasıl oluşturur? QR Kod nasıl okunur? QR Kod ile ilgili tüm merak edilenler cevaplarıyla birlikte bu yazıda...

QR Kod Oluşturma

QR kod son zamanlarda daha fazla konuşulmaya başlanmıştır. Bu kodlar sayesinde birçok bilgi kolay bir şekilde taşınabilmektedir. QR kod telefonların kameraları ile kolayca okunabildiği için birçok kişi tarafından da kullanılmaktadır. QR kod oluşturmak isteyen insanlar bunun zor olduğunu düşünerek bu işten korkabilirler ancak QR kod oluşturmak oldukça kolaydır. QR kod içerisinde ne bulunmasını istediğini belirledikten sonra gayet basit bir şekilde bir QR Kod oluşturulabilir. QR kodlarını hem mobil hem de PC üzerinden bir sürü QR kod oluşturma uygulamaları ile oluşturmak mümkündür.

QR Kod Oluşturucu

QR kod oluşturucu adı altında pek çok araştırma yapıldığı bilinmektedir. QR kodlar artık hemen hemen herkesin kullandığı bir teknolojidir. QR kodlar sayesinde insanlar akıllarına gelen her şeyi sadece bu kod ile birlikte yanlarında taşıyabilirler. QR kodlar genellikle iş yerlerinde kullanılsa da günlük hayatta da kullanılmaya başlanmıştır. Bu QR kodları ise herkes oluşturabilir. Bunun için herhangi bir QR kod oluşturucusu ve QR kod içerisine yüklenecek şeylerin seçilmesi yeterlidir. QR kod oluşturucuyu açıp QR kod oluşturulup kaydedildikten sonra artık okunabilir bir QR kod haline gelmiş olacaktır. Sanıldığı kadar zor olmayan bir uygulamadır.

QR Kod Okuyucu

QR kod oluşturmak son zamanlarda pek çok insan tarafından merak edilmeye başlanmıştır. Aslında sanıldığı kadar zor olmayan QR kod oluşturma neredeyse herkes tarafından gerçekleştirilebilecek bir eylemdir. Ancak QR kodu okuma uzun yıllardır merak edilmektedir. Birçok insan QR kodu nasıl okuyacaklarını bilseler de bilmeyen insan sayısı da çok fazladır. QR kod okuyucuyu kullanmak QR kod oluşturucuyu kullanmaktan çok daha kolaydır. QR kod okuyucuda tek yapılması gereken QR kod okuyucu uygulamayı açıp QR koda doğru tutmaktır. QR kod okuyucu bazı telefonların kendisinde bulunsa da bazı telefonlarda bulunmaz. Bu durumlarda Google Play Store ya da AppStore üzerinden QR kod okuyucu herhangi bir uygulama indirilebilir.

Ücretsiz Dinamik QR Kod Oluşturma

QR kod oluşturulduktan sonra içeriği değiştirilemez. Ancak Dinamik QR kod için bu geçerli değildir. Dinamik QR kod içerisindeki URL kod oluşturulduktan sonra da değiştirilebilir. Ücretsiz Dinamik QR kod kolayca oluşturulabilir. Normal QR kodlar gibi Dinamik QR kodlar da bir uygulama ile oluşturulmaktadır. Dinamik kare kod oluşturma ya da okuma tamamen ücretsizdir. Bu kare kodu oluşturmak için Dinamik QR kod oluşturma uygulamaları kullanılmalıdır.

Kare Kodlama Nedir?

Kare kodlama belli bir içeriği bir kod içerisine yüklemeye verilen addır. Oldukça pratik bir uygulamadır. Kare kodlama sayesinde kişiler belirli bilgileri sadece bir kod içerisine yerleştirip daha sonra kare kod okuma ile okuyabilirler.

Kare kod Uygulaması Nasıl Yapılır?

Kare kod uygulaması günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. QR kod uygulaması kullanılarak QR kodlar oluşturulmaktadır. QR kod uygulaması yapmak ise çok daha fazla bilgi ve donanıma ihtiyaç duyulan bir durumdur.

QR Kod Okuyucusu Nasıl Çalışır

QR kod okuyucunun çalışması oldukça kolaydır. Oluşturulmuş herhangi bir QR koda karşı cep telefonundaki QR kod okuma uygulamasını açtıktan sonra kamerayı tutmak yeterlidir. Bu şekilde telefon QR kod içerisinde ne varsa onu gösterecektir.

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