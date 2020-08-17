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Masterchef'te birincilik için yarışan Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

MasterChef kimdir? MasterChef ’de son on altı heyecanı başladı. Yarışmanın takipçileri, MasterChef’teki puanlamaların yanı sıra, yarışmacıların hayatları ile ilgili de araştırma yapıyorlar. Bu yarışmacılardan bir tanesi de Tanya. Peki, MasterChef Tanya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, MasterChef’te birincilik için yarışan Tanya Kilityalı hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 19:27 Son Güncelleme: 17.8.2020 20:10 ABONE OL
Masterchef'te birincilik için yarışan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef 'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Kilityalı… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken MasterChef Tanya'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Yarışmayı izleyenlerin merakla araştırdığı tutmaç çorbasında da en başarılı performansı ortaya koyan Tanya oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya Kilityalıkimdir? Bu başlık altında, MasterChef Tanya hakkında merak edilenler yer alıyor.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Tanya'nın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef'te birincilik için yarışan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

Masterchef'te birincilik için yarışan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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Masterchef'te birincilik için yarışan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?
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