Masterchef'te birincilik için yarışan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Tanya aslen nereli ve mesleği ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Tanya Kilityalı… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken MasterChef Tanya'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Yarışmayı izleyenlerin merakla araştırdığı tutmaç çorbasında da en başarılı performansı ortaya koyan Tanya oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya Kilityalıkimdir? Bu başlık altında, MasterChef Tanya hakkında merak edilenler yer alıyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Tanya'nın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;
Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.
Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.