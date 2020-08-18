Masterchef Sedat kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Masterchef ana kadro yarışmacıları açıklandı. 16 kişilik dev kadroda yer alan isimlerden birisi de Masterchef Sedat oldu. Heyecan ve rekabetin hız kesmediği programda ana kadroda yer alan isimlerin hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; Masterchef Sedat kimdir? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosuna borbulan soslu levrek yemeğiyle katılma şansı yakalayan Sedat Tuncer bir üst tura geçti. Aslen Kastamonulu olan 32 yaşındaki Sedat Tuncer yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır.
MasterChef 2020 sezona iddialı bir şekilde başlangıç yapan Sedat Tuncer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 32 yaşında olan yarışmacı aslen Kastamonulu ancak yarışmaya İstanbul'dan dahil olmuş. Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.
8 Ağustos akşamı yapılan yarışmada hazırladığı borbulan soslu levrekle jürinin onayını alarak üst tura katılmaya hak kazanarak MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosuna girmeyi başarmıştır.