Masterchef Sedat kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer nereli, ne iş yapıyor?

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kimdir, kaç yaşında? ana kadro yarışmacısı , ne iş yapıyor?

yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken yarışmacılardan Masterchef dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Programın yayınlanan son bölümünde jüriden geçer not alarak 16 kişilik dev kadro isimleri açıklandı. Açıklanan isimler arasında yer alan Sedat Tuncer hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Uzun yıllar aşçılık yaptığı bilinen ve yarışmaya İstanbul’dan katılan kimdir? ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 18.8.2020 08:58 Son Güncelleme: 18.8.2020 08:59 ABONE OL
Masterchef Sedat kimdir? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Masterchef ana kadro yarışmacıları açıklandı. 16 kişilik dev kadroda yer alan isimlerden birisi de Masterchef oldu. Heyecan ve rekabetin hız kesmediği programda ana kadroda yer alan isimlerin hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; kimdir? ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosuna borbulan soslu levrek yemeğiyle katılma şansı yakalayan Sedat Tuncer bir üst tura geçti. Aslen Kastamonulu olan 32 yaşındaki Sedat Tuncer yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır.

Masterchef Sedat kimdir? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

SEDAT TUNCER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2020 sezona iddialı bir şekilde başlangıç yapan Tuncer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 32 yaşında olan yarışmacı aslen Kastamonulu ancak yarışmaya İstanbul'dan dahil olmuş. Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.

Masterchef Sedat kimdir? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

8 Ağustos akşamı yapılan yarışmada hazırladığı borbulan soslu levrekle jürinin onayını alarak üst tura katılmaya hak kazanarak Türkiye 2020'nin ana kadrosuna girmeyi başarmıştır.

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Masterchef Sedat kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Sedat Tuncer nereli, ne iş yapıyor?
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