Nisa Bölükbaşı ile Survivor Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birlikte görüntülendi!

Son dakika haberleri… Survivor yarışmacılarından Nisa ile Survivor Barış Murat Yağcı'nın aşk yaşıyor iddiaları magazin gündeminde trend oldu. Bilindiği üzere Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti. Sosyal medyada Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş görüntüsünü görenler aşk dedikodularını beraberinde getirdi. Peki Survivor Nisa ile Survivor Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? İşte Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı arasındaki son dakika gelişmeleri…
Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Survivor 2020 finalinin ardından memleketi Prag'a dönen ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı'nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı'nın neşeli halleri dikkat çekmişti.
Nisa'nın Türkiye'ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı'nın "yakında güzel şeyler olacak" gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.
Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.
Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.
Kaynak: Mynet
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.