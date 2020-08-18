Nisa Bölükbaşı ile Survivor Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birlikte görüntülendi!

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ile aşk mı yaşıyor? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birlikte görüntülendi!

2020 final yapmasına rağmen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdilerde ise adını sıklıkla duyduğumuz ’nın ile aşk iddiaları magazin gündemini süslüyor. Medya gündeminden gelen son dakika haberine göre; Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’de bir mekan çıkışı görüntülendi. İkilinin samimi görüntüleri ise dedikoduları güçlendirdi. Peki ile Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? İşte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan aşk iddialarını kuvvetlendiren görüntüler…

Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:56 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika: Survivor Nisa Bölükbaşı ile Survivor Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi

haberleri… yarışmacılarından Nisa ile Survivor 'nın aşk yaşıyor iddiaları magazin gündeminde trend oldu. Bilindiği üzere Yarışmada ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti. Sosyal medyada Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş görüntüsünü görenler aşk dedikodularını beraberinde getirdi. Peki ile Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? İşte Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı arasındaki son dakika gelişmeleri…

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI İLE SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika: Survivor Nisa Bölükbaşı ile Survivor Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi

NİSA BÖLÜKBAŞI VE BARIŞ MURAT YAĞCI BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ!

2020 finalinin ardından memleketi Prag'a dönen ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan , sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı'nın evinde yapılan maça ile katılan Nisa Bölükbaşı'nın neşeli halleri dikkat çekmişti.

Nisa'nın Türkiye'ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı'nın "yakında güzel şeyler olacak" gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.

Son dakika: Survivor Nisa Bölükbaşı ile Survivor Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan ve Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

Kaynak: Mynet

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

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Nisa Bölükbaşı ile Survivor Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birlikte görüntülendi!
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