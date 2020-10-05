MasterChef'te dün gece kim elendi? 4 Ekim 2020 Masterchef elenen, programa veda eden yarışmacı belli oldu!

Cumartesi, Pazar Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye, yeni bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluştu. MasterChef eleme oyunu esnasında yarışmacılar, şampiyonluk yarışında kalabilmek için ter döktü. Program sona erdikten sonra MasterChef elenen isim kim oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ekim akşamı yayınlanan bölümde, MasterChef'te kim elendi?
DUYGU İTİRAF ETTİ! "BİLEREK YAPTIM"
Duygu bilerek mi elendi? MasterChef'te gerilim dolu dakikalar yaşandı. Elenen isim Duygu oldu ve yarışmanın takipçileri, bugünkü bölümde yaşananları araştırmaya başladı. Mehmet Şef, eleme oyununun sonuçlanmasına dakikalar kala çarpıcı bir soru sordu ve "Tabağını bilerek kötü yapan biri var mı" dedi.
Duygu ise, bilerek elendiğini söyleyerek "Bir tercih yapmak zorunda kaldım, akademik kariyerim ağır bastı" dedi.
MASTERCHEF ELEME OYUNU: ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
4 Ekim 2020 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde MasterChef'te eleme adayı dün belli oldu ve 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı bu gece açıklanıyor! Son bölüm ve elemelere ilişkin detaylar şöyle;
MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
MasterChef eleme adayları dün akşam belli oldu. Elenen isim ise Duygu oldu ve MasterChef Duygu, bilerek elendiğini söyledi.
ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
3 Ekim 2020 MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılması istenen menüyü yemek bazında yapılan değerlendirme ile KIRMIZI takım kazandı.
Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin fırın yemeği olarak istedikleri bir yemeği yapmalarının istendiği bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ÖZGÜL oldu.
Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği kendi takımından bir kişiyi yarın ki eleme gecesi için eleme potasına soktu ve ERAY eleme adayı oldu. Takım içerisinde yapılan oylamayla da en fazla eleme oyunu alan SEFA haftanın son eleme adayı oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM