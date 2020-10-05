MasterChef'te dün gece kim elendi? 4 Ekim 2020 Masterchef elenen, programa veda eden yarışmacı belli oldu!

Cumartesi, Pazar Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye, yeni bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluştu. MasterChef eleme oyunu esnasında yarışmacılar, şampiyonluk yarışında kalabilmek için ter döktü. Program sona erdikten sonra MasterChef elenen isim kim oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ekim akşamı yayınlanan bölümde, MasterChef'te kim elendi?

DUYGU İTİRAF ETTİ! "BİLEREK YAPTIM"

Duygu bilerek mi elendi? MasterChef'te gerilim dolu dakikalar yaşandı. Elenen isim Duygu oldu ve yarışmanın takipçileri, bugünkü bölümde yaşananları araştırmaya başladı. Mehmet Şef, eleme oyununun sonuçlanmasına dakikalar kala çarpıcı bir soru sordu ve "Tabağını bilerek kötü yapan biri var mı" dedi.

Duygu ise, bilerek elendiğini söyleyerek "Bir tercih yapmak zorunda kaldım, akademik kariyerim ağır bastı" dedi.

MASTERCHEF ELEME OYUNU: ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

4 Ekim 2020 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde MasterChef'te eleme adayı dün belli oldu ve 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı bu gece açıklanıyor! Son bölüm ve elemelere ilişkin detaylar şöyle;