Masterchef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son eleme adayları kim oldu?

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? Masterchef Türkiye'nin 79. son bölümü 17 Ekim 2020 Cumartesi gecesi ekranlara geldi. Rekabet dolu programda, ilk olarak üçüncü takım oyunu oynandı. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği Masterchef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mavi takım önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir yarışmacı, takımından birisinin adını söyledi ve 5. eleme adayı belli oldu. Hemen ardından ise eleme potası kuruldu ve Masterchef eleme adayları belli oldu. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

İşte, son bölümde yaşananlar ve Masterchef eleme adayları;