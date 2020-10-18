Masterchef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son eleme adayları kim oldu?

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? Masterchef Türkiye'nin 79. son bölümü 17 Ekim 2020 Cumartesi gecesi ekranlara geldi. Rekabet dolu programda, ilk olarak üçüncü takım oyunu oynandı. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği Masterchef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.
MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Mavi takım önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir yarışmacı, takımından birisinin adını söyledi ve 5. eleme adayı belli oldu. Hemen ardından ise eleme potası kuruldu ve Masterchef eleme adayları belli oldu. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?
İşte, son bölümde yaşananlar ve Masterchef eleme adayları;
MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Buna göre bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, yemekler ve alınan oylar şu şekilde;
1. Cunda Ezmesi : Mavi takım 5-4
2. Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası : Kırmızı takım 5-4
3. Saçaklı Mantı : Kırmızı takım 8-1
4. Tirit : Kırmızı takım
5. Höşmerim :
Bu sonuçla MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Ebru, bireysel dokunulmazlığı kazandı.
Ebru, haftanın 5. eleme adayı olarak Esra'yı söyledi.
HAFTANIN 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayı için şu anda oy kullanıyor.
Oylamadaki eşitlik sonrasında kaptan Uğur tarafından haftanın 6. eleme adayı Tanya gösterildi.
HAFTANIN DİĞER ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Ayyüce, Kırmızı takımdan Didem'i eleme potasına gönderdiğini açıkladı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, son olarak takım içinde oylama yaptı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce ile ilk eleme adayı olan Didem'in oylama dışı tutuldu. Yapılan oylamada adı en çok yazılan Özgül, MasterChef'te bu haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu Mavi takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, üçüncü eleme adayı olarak Emir'i eleme potasına gönderdi. Oylama sonucunda ise dördüncü eleme adayı olan isim Uğur oldu.
BU HAFTA TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım: Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru
Kırmızı takım: Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem