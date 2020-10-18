Masterchef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son eleme adayları kim oldu?

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'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef 'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son eleme adayları kim oldu?

Ekranların uzun soluklu programı 'de rekabet, yeni bölümler ile sürüyor. 17 Ekim Cumartesi gecesi yayınlanan Masterchef 79. bölümde, dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmaya çalıştı. Yapılan yemeklerin ardından bir takım diğerine üstünlük kurdu ve Masterchef'te takım oyununu kazandı. Bunun ardından ise eleme adaylarını belirlemek için haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar ve hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:55 Son Güncelleme: 18.10.2020 09:55 ABONE OL
Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları beli oldu mu?

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 'nin 79. son bölümü 17 Ekim 2020 Cumartesi gecesi ekranlara geldi. Rekabet dolu programda, ilk olarak üçüncü takım oyunu oynandı. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği Masterchef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mavi takım önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir yarışmacı, takımından birisinin adını söyledi ve 5. eleme adayı belli oldu. Hemen ardından ise eleme potası kuruldu ve belli oldu. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

İşte, son bölümde yaşananlar ve Masterchef eleme adayları;

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları beli oldu mu?

yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Buna göre bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, yemekler ve alınan oylar şu şekilde;

1. Cunda Ezmesi : Mavi takım 5-4
2. Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası : Kırmızı takım 5-4
3. Saçaklı Mantı : Kırmızı takım 8-1
4. Tirit : Kırmızı takım
5. Höşmerim :

Bu sonuçla MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu.

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları beli oldu mu?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Ebru, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Ebru, haftanın 5. eleme adayı olarak Esra'yı söyledi.

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları beli oldu mu?

HAFTANIN 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayı için şu anda oy kullanıyor.

Oylamadaki eşitlik sonrasında kaptan Uğur tarafından haftanın 6. eleme adayı Tanya gösterildi.

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları beli oldu mu?

HAFTANIN DİĞER ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

'te bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Ayyüce, Kırmızı takımdan Didem'i eleme potasına gönderdiğini açıkladı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, son olarak takım içinde oylama yaptı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce ile ilk eleme adayı olan Didem'in oylama dışı tutuldu. Yapılan oylamada adı en çok yazılan Özgül, MasterChef'te bu haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu Mavi takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, üçüncü eleme adayı olarak Emir'i eleme potasına gönderdi. Oylama sonucunda ise dördüncü eleme adayı olan isim Uğur oldu.

BU HAFTA TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru

Kırmızı takım: Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem

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Masterchef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son eleme adayları kim oldu?
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