SON DAKİKA: Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti! Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü?

Son dakika haberleri... Sözcü gazetesi yazarlarından olan Bekir Coşkun, 75 yaşında hayatını kaybetti. 20.30 sularında rahatsızlandığı bilgisine ulaşılan Coşkun'un, akciğer kanserine yenik düştüğü kaydedildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Bekir Coşkun'un hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve neden öldü? İşte, Bekir Coşkun'un hayatı hakkında bilgiler...

BEKİR COŞKUN NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Bekir Coşkun'un uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945'te Şanlıurfa'da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi'nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1993'te Hürriyet Gazetesi'ne geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu.

2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü Gazetesi'ne geçmişti.

Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır.