SON DAKİKA | Urfalı Hikmet sosyal medyaya damga vurmuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık o soruda yarışmadan çekildi

ATV'de yayımlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet Karakurt katıldı. 10 Ekim Cumartesi akşamı yarışan 22 yaşındaki Karakurt, performansı ve sempatik tavırlarıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Hikmet Karakurt, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğni söyledi.
Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İkinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu açtıran Hikmet Karakurt soruyu görünce uzun uzun düşündükten sonra yarışmadan çekildi ve 125 bin lira aldı.
'BU RİSKİ ALAMAYACAĞIMI DÜŞÜNEREK GERİ ÇEKİLMENİN DAHA HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'
250 bin liralık sorudan sonra yarışmadan çekilen Hikmet Karakurt SABAH'a konuştu. Karakurt, "İlk başlarda herhangi bir hedefim yoktu. Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim.
Biliyorum herkes 250 bin TL değerindeki soruyu cevaplamamı beklese de sorunun bazı seçenekleri birbirine çok yakındı ve joker hakkım yoktu. Ayrıca 125bin TL. ailem için büyük bir para ve asla bu riski alamayacağımı düşünerek geri çekilmenin daha hayırlı olacağını düşündüm. İyi ki geri çekildim.
Çünkü geri çekildikten sonra işaretlediğim seçenek yanlıştı. 'Bu hayatta bazen kazandığınla yetinmek gerekir' derler ya. Gerçekten de böyle. Yarışma süresince beni destekleyen herkese teşekkür ediyor bir gün inşallah onların da bu sevinci yaşamalarını diliyorum.
Yarışma süresince beni destekleyen herkese teşekkür ediyor bir gün inşallah onların da bu sevinci yaşamalarını diliyorum.
Yarışmadan önce kardeşim Halil'e derslerini uzaktan verebilmesi için tablet sözü vermiştim bu parayla yapmam gereken ilk şey bu olacak.
Paranın çoğunu kardeşlerimin eğitimi için harcayıp geri kalanıyla küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum.
Bu yarışma sayesinde bir çok kişi beni tebrik etti. Birçok kişi ile tanışma fırsatı buldum. 8 kardeşiz.
Bundan böyle el ele vererek hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.