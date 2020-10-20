MasterChef Berker kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Berker Başmanav kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Berker Başmanav'a ilişkin detaylar merak edilerek MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

MASTERCHEF BERKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

23 Ekim 1996, Sakarya/Hendek doğumlu Berker Başmanav; ilköğretim, ortaöğretim ve lise hayatını Hendek'te tamamlamasının ardından İstanbul'da uluslararası asçılık eğitimi almak için doğduğu yerden ayrılarak yeni bir hayatın kapısını aralamıştır. MasterChef Berker başladığı eğitimi 1.likte tamamlamasının ardından uluslarası otellerde ve restoranlarda çalışma imkanı bulmuştur.

Son olarak Londra ve İspanya'da şubeleri bululnan vagon bir restoranın koordinatör şefliğini üstlenen Berker, yedeklerden yarışmanın ana kadrosuna girerek MasterChef hayalinin peşinden gitmektedir.