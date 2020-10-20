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6.bölüm fragman izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarına gelen 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren kısa sürede beğenilen dizi giderek hayran kitlesini arttırırken Masumlar Apartmanı yeni bölümde Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haberimizin içerisinden fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:31 ABONE OL
Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragman izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci'nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Peki; Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hikmet'in İnci ve Han'ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı'nda deprem etkisi yaratır. Safiye'nin İnci'yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han'a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han'ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci'nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han'ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye'nin yaptığı plan Gülben'in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

Masumlar Apartmanı 6. Bölüm (20 Ekim 2020 Salı) Fragmanı!

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Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragman izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
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